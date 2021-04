Amerikaanse oud-minister en jurist Ramsey Clark (93) overleden

Ramsey Clark, voormalig Amerikaans minister van Justitie en mensenrechtenadvocaat, is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat melden Amerikaanse media op basis van een verklaring van zijn familie.

Clark, geboren in 1927 in Dallas (Texas), kwam uit een politiek prominente familie. Zo diende zijn vader Tom C. Clark als opperrechter in het Hooggerechtshof in Washington. Die positie gaf Clark senior op toen zijn zoon, na meerdere hoge ambtenarenfuncties, in 1967 door president Lyndon B. Johnson tot minister van Justitie werd benoemd.

Op het ministerie speelde Clark een belangrijke rol in de strijd van de Afro-Afrikaanse burgerrechtenbeweging. Hij ontwierp een aantal baanbrekende wetten tegen rassendiscriminatie. Met de Voting Rights Act in 1965 en de Civil Rights Act drie jaar later, werden restricties en segregatie op onder meer scholen en in de woningbouw vrijwel opgeheven.

Omstreden figuren

Eenmaal minister-af zette Clark zijn werk voor gerechtigheid en gelijkheid voort als internationaal advocaat. Clark was ervan overtuigd dat iedereen recht heeft op juridische bijstand. Vanuit die overtuiging nam hij de verdediging of vertegenwoordiging op zich van omstreden figuren die door velen juist als schenders van die idealen werden gezien, zoals Saddam Hussein (Irak) en Charles Taylor (Liberia).

In 2001 stond hij de Servische leider Slobodan Milošević bij, die in het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag terechtstond voor misdaden tegen de menselijkheid. „Dertig jaar lang heb ik het idee gesteund en gewerkt voor de oprichting van een internationaal strafhof dat universele jurisdictie heeft en onafhankelijk is van alle politieke invloed en dat de macht heeft om de rijken en machtigen te vervolgen, evenals de armen en zwakken”, zei Clark voorafgaand aan die zaak in een interview met Reuters.

In de Verenigde Staten verdedigde hij uiteenlopende zaken en belangen: die van cultleider David Koresh bijvoorbeeld, maar ook de anti-oorlogsactivist Philip Berrigan. Anti-oorlog en anti-interventie waren belangrijke thema’s in Clarks eigen politiek na zijn ministerschap. De Texaan bezocht meermaals Irak en had scherpe kritiek op internationale sancties tegen dat land.

Het is niet bekend hoe Clark is overleden. Zijn nabestaanden maakten zaterdag bekend dat hij een dag eerder in zijn woning in Manhattan was overleden.