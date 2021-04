Twitter schorst account radicaal platform Vizier op Links

Twitter heeft het account van het radicale platform Vizier op Links vrijdagavond geschorst. Vizier op Links zou in strijd met de regels van het sociale medium hebben gehandeld. Het is onduidelijk voor welke tijdsduur het account is verbannen.

Ook geeft Twitter niet aan welke regel Vizier op Links heeft geschonden. Onder meer mag op Twitter geen gemanipuleerde media worden gedeeld of aangezet worden tot haat of geweld. In de laatste tweet - of een van de laatste tweets - van Vizier op Links werd onderzoeksjournalistiek platform Bellingcat omschreven als „een oorloghitsend propaganda-vehikel voor de NAVO en de Atlantische Raad”.

Het in 2020 opgerichte Vizier op Links kwam de afgelopen weken in het nieuws doordat stickers met de tekst ‘geobserveerd door volgers van Vizier op Links’ werden geplakt op de deurposten van onder anderen Leidse wetenschappelijk docent Nadia Bouras en GroenLinks-politicus Huub Bellemakers. Zij hadden zich kritisch of honend uitgelaten over partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie.

Het is onduidelijk wie precies achter Vizier op Links zit. Het platform zegt „links activisme” in „onderwijs, rechtspraak en media tot de knokploegen van BLM en Antifa” aan de kaak te willen stellen. Dat doet dat het onder meer via ‘doxing’, het publiceren van persoonlijke gegevens. Zo zegt schrijfster Aafke Romeijn online te zijn bedreigd na publicatie van haar naam en adres door het platform. Vizier op Links had enkele weken terug 16.800 volgers op Twitter.

