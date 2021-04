Tranen met Tuiten

Beetje verbaasd was ik wel toen Erik ten Hag mij gisterochtend belde met de vraag of ik zondag in het eerste van Ajax wil keepen. Ik legde de trainer uit dat ik op de leeftijd ben dat ik gewoon AstraZeneca als vaccin krijg. Dus mijn leven stelt niets meer voor. Ik mag wel dood.

Op het moment van het telefoontje was ik met totaal andere dingen bezig. Zoals? De 65.000 ongeldige briefstemmen bijvoorbeeld. Ja, de bejaardenberg heeft bij de laatste verkiezingen lekker geriatrisch huisgehouden. Of ze waren de stempas vergeten of het stembiljet of de envelop was gewoon helemaal leeg. Daarbij had Kajsa tijdens het tellen de regels nog versoepeld. Anders waren alle miljoen briefstemmen in de prullenbak verdwenen.

Sinds ik weet dat Kajsa haar eigen geheugen ook behoorlijk hapert, snap ik dat ze toen begrip had voor de verwarde oudjes. Zoals die rimpelbesjes weer solidair zijn met onze Mark, die ook nog wel eens woest worstelt met zijn eigen herinneringen. Is dat trouwens de reden dat ze gekozen hebben voor een bijna tachtigjarige informateur? Om een beetje in die sfeer te blijven?

Ondertussen weet ik via een hardcore Haagse VVD’er welke verkenner vorige week gelekt heeft. Het telefoontje waardoor Mark ’s morgens vroeg al wist wat hij ook alweer was vergeten tijdens zijn iets te gretige formatiekransje met Kajsa en Annemarie. Deze verkenner heeft inderdaad niet zelf met Rutte gebeld, maar met iemand uit zijn periferie. En deze zogenaamde ‘via’ heeft Mark op de hoogte gebracht. Wie deze via is? Heel Den Haag weet dat al. Of niet meer. Dat kan natuurlijk ook: dat niemand er nog een actieve herinnering aan heeft. Het is namelijk alweer anderhalve week geleden.

Ondertussen ben ik blij. Vooral voor Ben Smith, de grote baas van Air France-KLM, die ondanks dat zijn bedrijf een verlies van zeven miljard heeft geleden toch een bonus van twee miljoen heeft gevangen. Hij kreeg het douceurtje omdat hij vorig jaar bij de demente Hollanders een flinke staatssteun heeft losgepeuterd. Daar hebben ze in Parijs keihard om gelachen. Hoop wel dat Ben verstandige dingen met zijn zuurverdiende miljoenen gaat doen en het niet investeert in de bijna failliete firma Emotional Brain in Almere. Dat bedrijf is van een aantal miljonairs en tweedehands BN’ers, die er 42 miljoen euro in hebben gestopt. Wat Emotional Brain doet? Het ontwikkelt een lustpil voor vrouwen. De dames mogen van de rijke stinkerds wel wat krolser en dan stop je je geld dus in zo’n bedrijf. De pil was in 2013 bedacht door een zekere meneer Tuiten, de directeur die de zaak behoorlijk verknald schijnt te hebben. Wie deze smachtende BN’ers zijn? John Ewbank (de pil die je wist die zou komen!), de racende broertjes Coronel en de keurige ex-topman van de ING Jan Hommen.

Het leukste wat ik erover las, is dat ook de provincie Flevoland er fiks in geïnvesteerd heeft. Een provincie die zijn centen in een lustpastille stopt. Dat is toch adembenemend grappig?

Nou snap ik dat wel een beetje. Als je in Lelystad en Almere de vrouwen zwaarmoedig door de stadscentra ziet sjouwen dan denk je niet: wat een geile donders. Dan begin je als man of lesbo niet onmiddellijk bronstig te loeien. Nee, dan voel je dat er iets moet gebeuren. Hier is voor de farmacie werk aan de winkel.

En die ambtenaren hebben dat gevoeld. Het was dus eigenlijk een sociale investering. Voor het welzijn van de hele provincie. Ook Dronten mag wat wilder. Maar nu zijn ze de gloeiende centen dus kwijt en zitten ze thuis met een zeurende koelkast op de canapé.

Of dit soort nieuwsberichten mij verbaast? Nee hoor. Het is gewoon de armoe van de miljonairs en het zijn de borrelende onderbuiken van de dorre provinciebestuurders. En meneer Tuiten is bijna zijn baan kwijt. Of krijgt hij ook nog een vette oprotpremie mee? Een ding hoop ik voor de heer Tuiten: dat zijn vrouw hem begrijpt.

