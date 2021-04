„Wat heb je mooi haar!” Ik sta met mijn fiets met zware tassen aan het stuur bij de supermarkt, mijn mondkapje bungelt aan een oor. Heb je misschien een euro voor me?”, vraagt de vrouw daarna en ze herhaalt dat ik echt mooi haar heb. „Dankjewel”, zeg ik, en voeg eraan toe dat ik helaas geen kleingeld heb. „50 euro is ook goed”, zegt ze. „Dat heb ik ook niet”, antwoord ik. „Gelukkig heb je wel mooi haar”, zegt ze en vertrekt. Gevleid en met een schuldgevoel kijk ik haar na.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl