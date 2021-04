Iran test snellere uraniumverrijking ondanks onderhandelingen atoomakkoord

Iran heeft zaterdag geavanceerde machines getest die nog sneller uranium kunnen verrijken, melden internationale persbureaus. Het is een opvallende zet, waarmee het land opnieuw de voorwaarden schendt van het atoomakkoord dat het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China deze week juist proberen te redden. Zij zijn daarvoor in overleg met een delegatie uit Iran. Wat de nieuwe machines betekenen voor die onderhandelingen is vooralsnog onduidelijk.

Op Iraanse staatstelevisie was zaterdag te zien hoe president Hassan Rouhani uraniumgas injecteerde in nieuwe centrifuges. Het gaat onder andere om IR-9 machines die vijftig keer sneller uranium kunnen verrijken dan het Iraanse prototype, de IR-1. Rouhani benadrukte dat de activiteiten niet bedoeld zijn voor militaire doeleinden. Iran houdt vol geen atoomwapens te willen bouwen.

Terugkeer van de VS

Deze week onderhandelden de landen met een Iraanse delegatie over een terugkeer van de Verenigde Staten, die in 2018 onder president Trump uit het akkoord stapten omdat Iran zich niet aan de voorwaarden zou houden. Sindsdien houdt Iran zich openlijk niet meer aan de overeengekomen beperkingen. Iran en de VS hebben beide harde voorwaarden gesteld voor een hernieuwd akkoord. Zo wil Iran dat de sancties die Trump oplegde eerst opgeheven worden.

Het atoomakkoord kwam na jarenlange onderhandelingen in 2015 tot stand. In ruil voor verlichting van economische sancties zou Iran zijn nucleaire activiteiten zo ver terugschroeven dat het produceren van kernwapens niet mogelijk was. President Trump stapte drie jaar later uit het akkoord en legde opnieuw sancties op aan Iran.

Lees ook: Zal de Iran-deal in ere worden hersteld?