Haar broer is dood, ze zingt een lied

Het uitgangspunt van In Strange Woods klinkt verdacht bekend: Jacob Wells, een tiener uit een slaperig dorpje in Minnesota, raakt vermist in het bos en wordt later dood aangetroffen. Maar net wanneer je denkt te maken te hebben met de zoveelste true crime-serie, barst een van de hoofdpersonen in zingen uit en blijkt In Strange Woods niets minder dan een fictionele musicalpodcast. Het verhaal vervolgt met Jacobs zus Peregrine, die onder leiding van een kluizenaar genaamd Howl de dood van haar broer probeert te verwerken door zelf de overlevingsvaardigheden te leren die hem wellicht hadden kunnen redden. De theatrale vertelvorm blijkt hierbij niet zomaar een experiment, maar zeer geschikt om zowel de vele plotwendingen als de binnenwereld van de personages te vertolken.

Musical 5 afleveringen van 45 minuten Atypical Artists

