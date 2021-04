De Russische spion in kamp Trump

Wie is Maria Butina? Deze vraag blijkt lastig genoeg te beantwoorden om een zesdelige podcastserie te rechtvaardigen. Uit het nieuws kennen we Butina als de Russische wapenactiviste die in 2018 werd veroordeeld als illegale buitenlandse agent. Zij was onderdeel van de Russische pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. In Spy Affair volgt de Amerikaanse documentairemaker Celia Aniskovich het spoor van de spion, en zoekt ze uit hoe ze steeds dieper wist door te dringen in Amerikaanse invloedrijke kringen, waaronder de National Rifle Association en Republikeinse organisaties. Wat was de ware motivatie van Butina? Door haar ook zelf aan het woord te laten, zet Aniskovich de vraag over wat nu waarheid is en wat manipulatie op een spannende manier op scherp.

Spionage 6 afleveringen van 45 minuten Wondery

