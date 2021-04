De medewerkers van de Keukenhof stralen in de regen

De lucht is grijs, de grond is koud en het miezert. Maar de portiers van de Keukenhof – zwarte jassen, zwarte broeken, fuchsiaroze sjaals – stralen bij de toegangspoortjes. Voor het eerst in twee jaar mogen zij dit weekeinde weer bezoekers ontvangen – in het kader van een landelijk experiment.

Eerst scannen de medewerkers de QR-codes van het telefoonscherm van de mensen in de rij. „Ja, hoor, negatief”, lacht een medewerkster van De Keukenhof. Bezoekers verwierven die code door uiterlijk 40 uur eerder negatief te zijn getest in één van de straten van Lead Healthcare, een commerciële dienstverlener.

De Keukenhof is deze zaterdag ‘uitverkocht’, alle 5.000 entreekaarten. Op een zaterdagse april zouden hier normaal tienmaal zoveel bezoekers rondlopen. Maar de overheid heeft een maximum gesteld in het experiment voor de Keukenhof.

„We waren blij dat we eropuit konden” zegt meneer Hendriks uit Amstelveen halverwege een heuvel tussen nog niet uitgekomen tulpen. „En zo buiten is het een leuk familie-uitje”. Hij is hier samen met zijn vrouw, zijn dochter en haar vriend.

De Keukenhof mag tijdens het experiment maximaal vijfduizend bezoekers per dag ontvangen. Foto RAMON VAN FLYMEN/EPA

Het park van vijftig voetbalvelden groot en 15 kilometer aan wandelpaden lonkt voor burgers die al meer dan een jaar met vrijheidsbeperkende maatregelen te maken hebben. De Keukenhof trekt deze zaterdag ook ander publiek: normaal bestaat dat voor 80 procent uit buitenlandse toeristen. Die zijn er nu niet. Er komen veel mensen uit de buurt, vertelt tuinman Daan van de Keukenhof.

„Het was nu een gelegenheid om te gaan”, zegt Annemiek (58) uit Heerhugowaard. Ze draagt een rode bril en blauwe paraplu. „Normaal zijn er allemaal files en heel veel mensen. Dan kan je je auto niet kwijt.”

Vrijwel geen toeristen, wel expats

Toch klinken er nog opvallend veel buitenlandse talen op de wandelpaden. Het zijn vooral expats of Nederlanders met een buitenlandse partner. Drie jonge Indiërs wilden al langer naar het park, zeggen ze desgevraagd. Zij werken bij een ict-bedrijf uit Amsterdam.

Het ministerie van Volksgezondheid reserveerde 925 miljoen euro voor de komende vijf maanden om allerlei proefevenementen te financieren – vooral het sneltesten loopt in de kosten. Stichting Open Nederland kreeg onder leiding van oud-generaal Tom Middendorp de opdracht de testen te organiseren. De overheid betaalt de onkosten. Een woordvoerder van het ministerie zegt dat dit niet is aanbesteed: dat regelt de stichting, die tot nu toe bij één BV inkoopt: Lead Healthcare.

De Keukenhof is qua bezoekersaantal veruit de grootste proeflocatie. Dinsdag werd het park door RTL Nieuws gebeld, toen bleek dat de Rijksoverheid het experiment wereldkundig had gemaakt. Toen hoorde de Keukenhof pas dat ze al deze vrijdag open zouden gaan.

Directie hoopt op méér bezoekers

Directeur Bart Siemerink heeft er gemengde gevoelens bij. Natuurlijk is hij blij dat zijn park eindelijk weer gasten mag ontvangen. Maar hij hoopt dat hij snel veel meer publiek mag toelaten. Dat kan makkelijk, zegt hij. Nu zoeken mensen naar alternatieven zoals het Vondelpark, terwijl in zijn Keukenhof meer ruimte is en ook nog medewerkers toezicht houden en die bezoekers op hun gedrag kunnen aanspreken als het ergens te druk wordt.

De Keukenhof is in juridische termen een „doorstroomlocatie”, net als kermissen of bibliotheken. „Dat we vorig jaar dicht moesten, was begrijpelijk. Dan is er geen maatwerk mogelijk. Maar na één jaar crisis is dat er nog steeds niet. We vallen met ons enorme park in dezelfde categorie als een dorpsbibliotheek. Dat wordt dan bedacht in een kantoorflat in Den Haag.”

Het frustreert de directeur. „Geef buitenlocaties meer lucht.” Het park is ieder jaar slechts de eerste acht weken van de lente geopend – dan moeten alle inkomsten worden gerealiseerd.

Het park hoeft geen winst te maken

Ook met 5.000 bezoekers lijdt De Keukenhof nog verlies. Het park krijgt voor de proef geen geld van het Rijk. Vorig jaar leed het park tussen de 5 en 10 miljoen verlies en dit jaar zal het niet veel anders worden. Enige voordeel is dat De Keukenhof een ideële doelstelling heeft waardoor er geen druk bestaat om winst te maximeren of uit te keren. De Keukenhof heeft mede daardoor geen schulden en beschikt over enig incasseringsvermogen. „Maar 5 miljoen verlies: dat zijn waanzinnige bedragen”.

Hij is blij met de proef, maar dat hele circus met testen? „Dat werkt niet.” Er is zoveel ruimte op de Keukenhof, zegt hij, en je ziet direct dat de gevaren precies rond de in zijn ogen overbodige testen ontstaan. Bij de toegang moeten mensen hun negatieve testresultaat op de telefoon laten zien. Maar dat leidt tot veel gedoe: de één heeft het op papier mee, de ander heeft zijn telefoon op een te lage resolutie staan. Het leidt zelfs met weinig bezoekers tot opstoppingen.

Siemerink heeft geen rechtstreeks contact met de Rijksoverheid. „Ik kijk net als iedereen hoopvol naar alle persconferenties van het kabinet.”

Wat Siemerink verbaast: de Keukenhof is veruit de grootste testlocatie, maar niemand van het ministerie kwam vrijdag kijken hoe dat experiment verloopt. Ook geen belletje of e-mail waarin gevraagd wordt hoe het verloopt. „Het is toch bedoeld om van te leren? De overheid is te veel met zichzelf bezig.”