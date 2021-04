China legt webwinkelgigant Alibaba miljardenboete op

China heeft de grootste webwinkel ter wereld, Alibaba, een boete opgelegd van 18,3 miljard yuan (2,3 miljard euro). Dat meldt persbureau AP zaterdag. De Chinese webgigant zou zich schuldig maken aan monopoliepraktijken.

Alibaba „misbruikt zijn dominante positie”, aldus de Chinese toezichthouder die de straf oplegde, door de concurrentiepositie van detailhandelaren die zijn platforms gebruiken in te perken. Ook zou de webwinkel het „vrije verkeer” van goederen verhinderen. Hoe Alibaba dat doet of heeft gedaan, is vooralsnog niet duidelijk.

De boete staat volgens de toezichthouder gelijk aan 4 procent van de verkoop van Alibaba in 2019. De webgigant zei in een reactie de straf „in ernst” te accepteren. Alibaba beloofde voortaan „met de grootste ijver te handelen in overeenstemming met de wet”.

China is al langer bezig de snelgroeiende techindustrie aan banden te leggen. Leiders van de Communistische Partij zijn bang dat grote internetbedrijven te veel macht krijgen nu zij hun diensten ook uitbreiden naar onder meer de financiële sector, de zorg en andere voor de regering gevoelige terreinen.

