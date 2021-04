Brits onderzoek: Russische zakenman Gloesjkov is gewurgd

De Kremlinkritische Russische zakenman Nikolaj Gloesjkov, die in maart 2018 dood werd aangetroffen in zijn huis in Londen, is gewurgd. Dat is de conclusie van Brits onderzoek naar zijn dood, aldus de BBC vrijdagavond.

De verwondingen van de voormalige adjunct-directeur van luchtvaartmaatschappij Aeroflot zouden duiden op „een nekklem, aangebracht van achteren”, aldus de BBC. Gloesjkov is volgens het onderzoek gedood „door een derde”. Er zou geen sprake zijn geweest van een „langdurige worsteling” of van terughoudendheid bij de dader. Er zouden indicaties zijn geweest dat de dader Gloesjkovs dood als zelfmoord wilde doen overkomen.

Gloesjkov was een zakenpartner van Boris Berezovski, de eveneens Kremlinkritische Russische oligarch die in 2013 dood werd aangetroffen in zijn landhuis in Berkshire. Uit de kring van Berezovski zijn nog zeven anderen onder mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen, onder wie de in 2006 met poloniumthee vergiftigde ex-spion Aleksandr Litvinenko. Door Rusland worden de sterfgevallen afgedaan als ongeluk of zelfmoord.

Gloesjkov stierf kort na de Russische liquidatiepoging op de 66-jarige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia, eveneens in het Verenigd Koninkrijk. Daardoor werd de vraag opgeworpen of er een verband was tussen de incidenten, maar dat heeft de politie nooit gevonden.

Lees ook: Oligarchen en criminelen in Londongrad