BBC overspoeld met klachten wegens vele uitzendingen over prins Philip

Britten konden vrijdagavond geen EastEnders kijken en ook de laatste aflevering van MasterChef was geschrapt. De BBC had de programmering van vrijdag volledig overhoop gehaald om de vrijdag overleden prins Philip (99) te eren met een continue stroom aan vooraf opgenomen programma’s. In totaal schrapte de omroep tientallen tv- en radio-uitzendingen.

Dit werd niet door iedereen gewaardeerd. Veel kijkers vonden dat er veel te veel aandacht was voor de dood van de man van koningin Elizabeth (94) en dienden een klacht in. Uiteindelijk kreeg de BBC zoveel klachten binnen dat er een speciaal contactformulier moest worden aangemaakt, zo schrijft de Britse krant The Guardian zaterdag. De omroep heeft niet bekendgemaakt hoeveel ontevreden kijkers zich precies hebben gemeld.

Queen Mother

Volgens The Guardian had de BBC ervoor gekozen uitzonderlijk veel aandacht te geven aan het overlijden van prins Philip omdat de omroep nog last heeft van de kritiek na het overlijden van de Queen Mother - de moeder van Elizabeth - in 2002. Toen vonden vooral rechtse kranten dat de BBC te weinig aandacht had besteed aan het overlijden van de voormalige koningin.

Nu vinden veel kijkers dus dat er te veel aandacht was voor het overlijden van prins Philip. En in een tijdperk dat mensen makkelijk naar Netflix of andere streamingsdiensten over kunnen stappen, betekende het een scherpe daling van de kijk- en luistercijfers van de BBC. Zo stemde twee derde minder mensen op BBC Two af. Ook de zender ITV haalde zijn programmering overhoop en verloor 60 procent van de kijkers.