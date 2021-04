Alles over vogels, en over vogelaars

De Vogelspotcast zit vol weetjes over de vogelwereld én over mensen die hun leven wijden aan het bestuderen ervan. Zo leer je meteen in de eerste aflevering dat je eigenlijk moet spreken over vogels kijken – presentator behield de naam van de podcast om begrijpelijke redenen. Samen met Arjan Dwarshuis, jeugdvriend en wereldrecordhouder vogels kijken (hij nam ooit in een jaar 6.852 verschillende vogelsoorten waar), gaat vogelnitwit Van Baalen niet alleen op zoek naar vogels, maar ook naar het antwoord op de vraag: wat maakt vogels kijken zo fascinerend? Als niet-vogelend luisteraar voel je vanaf het begin de aantrekkingskracht: de twee gaan in het Vondelpark op zoek naar de ijsvogel. De vindkans is 50/50, aldus Arjan. Je leeft meteen mee: gaan ze ’m zien?

Vogelen 5 afl. van 30 min. Meer volgen De Stroom

