Zaak tegen staat om ‘humane zelfdoding’, dertig burgers aangesloten

De Coöperatie Laatste Wil (CLW) heeft de staat aangeklaagd om mogelijk te maken dat Nederlanders op „humane wijze” een einde aan hun leven kunnen maken. De CLW meldt vrijdag aan de Volkskrant dat zich bij de rechtszaak dertig burgers hebben aangesloten. De eisers willen dat het niet langer strafbaar is om hulp te bieden bij zelfdoding. Daarnaast vinden ze dat er toegang moet komen tot een veilig en legaal zelfdodingsmiddel. Vrijdag is de eerste zittingsdag in de zaak.

Volgens de huidige euthanasiewetgeving mogen artsen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden tot levensbeëindiging overgaan, maar de coöperatie wil een „humaan levenseinde” ook mogelijk maken bij andere, niet-medische redenen. Om dat te bewerkstelligen, zijn ze de rechtszaak begonnen - die ze het Laatste Wil-proces hebben gedoopt. Het kan jaren duren voor deze bodemprocedure voltooid is.

De CLW stelt dat er Nederlanders zijn die hun leven voltooid vinden maar niet de mogelijkheid hebben hun leven op een humane wijze te beëindigen omdat zij niet voldoen aan de huidige voorwaarden voor euthanasie. Daardoor zouden zij zich gedwongen voelen zelfmoord te plegen.

De CLW interpreteert het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zo dat deze voorschrijft dat elke Europeaan het recht heeft te leven zoals hij of zij dat wil. Volgens de advocaat van de coöperatie „mag een mens zelf bepalen hoe hij leeft, en dus ook hoe hij sterft”. De Nederlandse wetgeving werkt mensen die besluiten vrijwillig hun leven te beëindigen echter tegen, meent de CLW, die daarbij wijst op vergelijkbare zaken in Oostenrijk en Duitsland, waarbij de rechters oordeelden dat hulp bij zelfdoding niet meer strafbaar mag zijn.

