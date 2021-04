Wie mishandeling overkomt die lijdt, de dader niet

Onlangs sprak voormalig turnster Joy Goedkoop over hoe het met haar gaat, sinds zij in het openbaar vertelde over de fysieke en mentale mishandeling door haar trainer (Het verdriet van ex-turnster Joy Goedkoop en haar vader Jaap, NRC, 22/3). In eerste instantie leken haar uitspraken op een positieve ervaring uit te draaien; ze hoopte zelfs op een omslag in de turnwereld. Maar de turnwereld verandert weinig, terwijl Goedkoop nog altijd met de gevolgen van mishandeling en de vijandige publieke reacties op haar verhaal kampt.

Dit is niet uniek. Keer op keer zijn slachtoffers van mishandeling en misbruik de enigen die van een dergelijke opening van zaken de negatieve gevolgen ondervinden. Dat is onrechtvaardig. Het is echter wel een effect waar de maatschappij aan bijdraagt en zelfs op ingericht is.

Zoals zo vaak gebeurt wanneer slachtoffers zich uitspreken tegen misbruik en mishandeling, werd ook Joy Goedkoop verweten dat ze de beschuldigingen uitte uit wraak – omdat ze nooit de Olympische Spelen had gehaald, bijvoorbeeld. Wanneer slachtoffers zulk commentaar te horen krijgen, ervaren zij dat ofwel als kwade opzet om hen pijn te doen, ofwel als gebrek aan begrip voor waarom zij hun trauma juist wel of niet willen delen.

Is het dan echt onvoorstelbaar dat slachtoffers rechtvaardigheid willen? Of moeten wij ons eens afvragen waarom zij überhaupt nog op rechtvaardigheid hopen?

Toch lijkt die rechtvaardigheid de reden dat slachtoffers van misbruik of mishandeling met hun ervaringen naarvoren komen – en daarvoor moeten we ze dankbaar zijn. Zonder hun verhalen is de maatschappij helemaal niet in staat om misstanden aan te pakken. We zouden niet weten waar te beginnen.

Publiekelijk uitspreken

Hoe ingrijpend het is voor het slachtoffer om zich (publiekelijk) uit te spreken over misbruik, wordt vaak niet erkend. Nog voordat anderen daar een oordeel of mening over hebben gegeven, is deze al vele malen kwetsbaarder geworden. Dat komt doordat iedereen nu over informatie beschikt waarmee het slachtoffer gemakkelijk opnieuw kan worden beschadigd.

In het strafproces heet dat ‘secundaire victimisatie’: het slachtoffer wordt daar veelal ingrijpend ondervraagd en geconfronteerd, op een manier die gericht is op waarheidsvinding en niet bedoeld is voor herstel van geleden schade. En passant wordt die schade daarmee vergroot. Ook het algemene publiek kan zo bijdragen aan herhaling van mishandeling.

Niemand mag ten onrechte worden veroordeeld. Dat gegeven rechtvaardigt een kritische houding tegenover beschuldigingen. Het strafrechtproces is er op ingericht dat een valse beschuldiging niet resulteert in een onterechte veroordeling.

Ook buiten het strafrecht bestaan mechanismen waarmee kan worden voorkomen dat iemand ten onrechte wordt veroordeeld. Soms bestaat de angst dat alleen al de beschuldiging ervoor kan zorgen dat de vermeende dader alles kwijtraakt. Kijken we echter naar hoe op beschuldigingen gereageerd wordt, dan lijkt eerder het tegendeel aan de orde: juist de slachtoffers ondervinden schadelijke gevolgen van de beschuldiging aan het adres van de verdachten.

Er is weliswaar steeds meer aandacht voor de positie van slachtoffers in het strafproces, maar uiteindelijk komt het erop neer dat een strafzaak tussen de verdachte en de staat loopt. Het slachtoffer wordt daar eigenlijk een soort externe getuige van het misdrijf.

Normaal functioneren

Voor het slachtoffer is het misdrijf natuurlijk veel meer dan dat. Er is maatschappelijk te weinig aandacht voor de zelfopoffering van slachtoffers ten behoeve van rechtspleging. Het lijkt alsof het acceptabel gevonden wordt dat zij, nadat ze hun leed met ons gedeeld hebben, niet meer normaal in de samenleving kunnen functioneren. De valse veroordeling waarvoor we daders zo angstvallig proberen te behoeden, treft vooral slachtoffers.

Maar tegelijkertijd hebben we hun medewerking hard nodig om misdrijven te kunnen aanpakken. In ons streven naar een rechtvaardige samenleving zijn wij afhankelijk van de bereidheid van slachtoffers om hun leed te delen. Echter, door de pijn die de procesgang en de publieke aandacht veroorzaken bij slachtoffers, doen wij hen onrecht aan. Onze rechtvaardigheid gaat ten koste van die van hen.

Het is misschien niet altijd te voorkomen dat slachtoffers pijnlijke ervaringen moeten delen in het streven naar gerechtigheid. Maar de schadelijke gevolgen daarvan zouden gerekend mogen worden tot de geleden schade – en als zodanig ook erkend mogen worden.