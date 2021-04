Vitesse laat punten liggen tegen ADO Den Haag: 0-0

In aanloop naar de bekerfinale tegen Ajax heeft Vitesse twee punten verspeeld tegen degradatiekandidaat ADO Den Haag. In de Gelredome in Arnhem bleef het 0-0. In de strijd om de tweede plaats hebben de Arnhemmers nu twee punten achterstand op PSV en AZ, die de komende dagen de kans krijgen verder uit te lopen.

Veel liet Vitesse in de eerste helft niet zien. Wel raakte Oussama Tannane uit een ingewikkelde hoek de lat boven ADO-doelman Martin Fraisl. Uit een aardige positie schoot Riechedly Bazoer een vrije trap hoog over.

Negende gele kaart

Na de hervatting trok ADO wat meer naar voren. Eerst werd een schot van Kees de Boer gestopt door Remko Pasveer. Vervolgens greep de keeper, die een week eerder licht geblesseerd tegen FC Twente nog aan de kant was gebleven, twee keer in bij pogingen van de Haagse aanvoerder Marko Vejinovic.

Tannane kreeg ook nog eens zijn negende gele kaart van het seizoen. Hij is daarmee koploper in de Eredivisie. Ondanks het punt bij Vitesse blijft ADO wel op de laatste plaats van de Eredivisie staan. (ANP)