Uitstekend eerbetoon aan bijna vergeten popheld

Krekelgeluiden en een stemmige piano leiden ‘My Cricket’ in, een vergeten juweel uit het omvangrijke oeuvre van Leon Russell (Oklahoma, 1942-2016). De zanger blikt weemoedig terug op de avond „in the mountains” die hij doorbracht met zijn geliefde. Ze is ver weg en haar portret aan de muur herinnert hem aan de lelijke woorden die hij tot haar sprak, omdat hij zich niet wilde binden. Nu heeft hij spijt. Maar mocht ze ooit terugkomen, dan zal hij dat niet laten merken. „We zijn niet eenzaam, mijn krekel en ik”.

‘My Cricket’ van het album Carney (1972) sneeuwde onder in het enorme arsenaal aan hits dat Leon Russell schreef, meestal voor anderen. ‘Delta Lady’ van Joe Cocker, ‘Superstar’ door The Carpenters en ‘Me and Baby Jane’ in de versie van José Feliciano zijn nog maar het topje van de ijsberg. Zelf scoorde hij met ‘Tightrope’ en verwierf hij faam als de bandleider bij Joe Cockers legendarische Mad Dogs & Englishmen-tournee.

Na een rijk muzikantenleven als studiokracht, producer, songschrijver en opvallend nasaal zanger werd Leon Russell begin deze eeuw grotendeels vergeten, tot ongenoegen van Elton John die verklaarde „pissed off” te zijn dat niemand zijn grote inspirator meer leek te kennen. Russell overleed in 2016, het rampjaar voor de popmuziek waarin de dood David Bowie, Prince, Leonard Cohen en George Michael veel meer aandacht opeiste.

Het verzamelaarslabel Ace Records zet nu het een en ander recht met The Songs of Leon Russell, een album in de songwriterserie die eerder aandacht besteedde aan Randy Newman, Lee Hazlewood en Kris Kristofferson.

De 21 tracks geven een bloemlezing van de zes decennia waarin Russell actief was, van de Monkees-achtige beatmuziek van ‘The Loser’ door Gary Lewis & the Playboys tot het duet ‘If It Wasn’t For Bad’ van het album waarmee Elton John zijn mentor in 2010 alsnog op een voetstuk plaatste.

In een notendop wordt duidelijk hoezeer Leon Russell op een driesprong stond waar rock, soul en blues organisch samen kwamen. Hij schreef voor Willie Nelson en Freddie King, hielp Donny Hathaway aan een van diens meest indrukwekkende soulballades (‘A Song for You’) en maakte met ‘This Masquerade’ een superster van George Benson.

Curieus is de psychedelische popsong ‘Land of Oz’ van Le Cirque, een studiocollectief waarmee Russell een voorschot nam op de revolutie die The Beatles zouden veroorzaken met de geestverruimende bevlogenheid van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. De Britse hardrockband Nazareth stampt met zevenmijlslaarzen over Russells ‘Alcatraz’, nadat Joe Cocker in zijn fantastische ‘Delta Lady’ heeft laten horen dat witte Britse zangers wel degelijk soul konden hebben.

De meest recente bijdrage aan dit waardige tribuut aan een groot songschrijver is ‘This Cricket’ door zangeres Rumer, die geen krekelgeluid nodig heeft om haar eenzaamheid vleugels te geven.

Pop Diverse Artiesten The Songs of Leon Russell ●●●●●