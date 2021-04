Trio krijgt 24 jaar cel voor beramen aanslag op EK-voetbal in Frankrijk

Drie radicaal-islamitische verdachten zijn vrijdag in Parijs veroordeeld tot 24 jaar celstraf voor het beramen van een aanslag tijdens het EK-voetbal in Frankrijk in 2016. Dat melden Franse media vrijdag. Het vonnis werd geveld door vijf rechters van het Hof van Assisen in Parijs, waar alleen zeer ernstige misdrijven worden behandeld. Justitie had levenslange celstraffen tegen het drietal geëist.

Op 24 maart 2016, twee dagen na aanslagen in Brussel op het vliegveld Zaventem en het metrostation Maalbeek, viel de Franse politie een woning in Argenteuil binnen, een plaats nabij Parijs. De ruimte was voor acht maanden gehuurd door Reda Kriket, een van de mannen die vrijdag is veroordeeld. Hij gaf daarvoor een valse naam op. In de woning vonden agenten een wapenarsenaal „van ongekende omvang”: dertien vuurwapens, waaronder vijf kalasjnikovs, duizenden kogels en een onbekend aantal explosieven.

Dna gevonden

Kriket plande de aanslag volgens de rechters samen met Anis Bahri en Abderrahmane Ameuroud. Onder meer hun dna is aangetroffen in de woning. Anis en Reda waren een paar maanden voor de geplande aanslag naar Syrië vertrokken en zijn daar volgens justitie getraind voor de jihad.

Alle drie de mannen keken bij het uitspreken van het vonnis stoïcijns voor zich uit. Ze hebben ontkend een terroristische aanslag te hebben beraamd. „Ik was niet van plan een aanslag uit te voeren, of te helpen bij een aanslag”, aldus Kriket vrijdagochtend. Naast het drietal zijn ook twee andere verdachten in de zaak veroordeeld. Zij kregen acht en twaalf jaar celstraf voor medeplichtigheid.

