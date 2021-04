Transport- en logistieksector wil betere cao en kondigt staking aan

Medewerkers in de transport- en logistieksector leggen komende maandag het werk neer in een poging een betere cao af te dwingen. Tijdens de staking, vrijdag aangekondigd door vakbonden CNV en FNV, zal een bijeenkomst plaatsvinden in Nieuwegein die via een livestream te volgen is. Op een aantal andere plaatsen zullen stakers bijeenkomen in auto’s om zo coronaproof „hun ongenoegen te uiten”.

De vorige cao voor het beroepsgoederenvervoer, die bijvoorbeeld geldt voor vrachtwagenchauffeurs, liep in januari af. De vakbonden willen een nieuwe regeling waarin onder meer 3,5 procent loonsverhoging is opgenomen en die tot 31 december van dit jaar geldig is. Ook willen de bonden dat de laagste loonschalen binnen drie jaar in stappen worden verhoogd naar minstens 14 euro bruto per uur. Verder moeten werknemers eerder kunnen stoppen met werken dan de huidige pensioenleeftijd.

In de sector voor transport en logistiek werken volgens CNV ongeveer 320.000 werknemers, iets minder dan de helft daarvan valt onder de landelijke cao beroepsgoederenvervoer. Naast deze algemene regeling kent de sector ook een aantal specifieke cao’s voor bedrijven zoals pakketbezorger DHL. „Mensen in de sector verdienen een beter loon, betere arbeidsomstandigheden en de mogelijkheid om eerder te stoppen met zwaar werk”, aldus FNV-bestuurder Willem Dijkhuizen. „Tot nu toe laten de werkgevers de medewerkers in de kou staan.”

Naast de centrale bijeenkomst in Nieuwegein, organiseren de bonden maandag ontmoetingen in het Limburgse Weert, het Brabantse Zevenbergschen Hoek en in Rogat in Drenthe. „Door corona kunnen we niet één grote landelijke manifestatie houden, maar op deze manier kunnen de medewerkers toch laten zien dat het ze menens is”, aldus CNV-onderhandelaar Tjitze van Rijssel.