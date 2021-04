Toen deze Amerikaanse school sloot, ging er veel meer dicht dan een klaslokaal

Het is nog een halfuur voor de school uitgaat, als Yvette Scarborough een leerling door de gang van de derde tot vijfde klas ziet banjeren. Geen mondkapje op, dat is het eerste dat haar opvalt. De directrice van Fox Elementary School in Columbus, Georgia, was toevallig deze gang ingeslagen – nou ja, toevallig: ze had wel een sms’je gekregen over een jongetje dat uit de klas was gelopen.

Je zou Steven een jaar of negen geven. Grote jongen, met een blauw T-shirt, kaki broek. Zodra hem gevraagd wordt wat hij alleen op de gang doet, waarom hij zijn mondkapje niet op heeft, zwijgt hij, hoofd omlaag als een ram. Met een slalombeweging probeert hij tussen de volwassenen door te lopen. „Dan moet je juist terug naar de klas”, zegt Scarborough, als Steven vertelt dat hij boos is. Hij laat zich meetronen. Hij is nog maar zeven, zegt Scarborough.

President Joe Biden heeft beloofd dat de helft van alle scholen in de Verenigde Staten weer open zullen gaan binnen de eerste honderd dagen van zijn ambtstermijn, voor 30 april dus. De scholen die intussen alweer zijn geopend, vegen de scherven van het rampjaar 2020 bij elkaar.

Op Fox Elementary, heropend sinds de laatste week van januari, loopt Scarborough (48) naar het lokaal van de leerkracht-begeleiders. Daar staat de schade, op de muur. In een gigantische matrix staan alle klassen afgezet tegen de leesniveaus. De leerlingen zijn voorgesteld als kleurige stippen. De kleuters moeten op niveau D eindigen. Zesjarigen op J. Zeven- en achtjarigen op M. Enzovoorts, tot niveau V. „Je ziet het hier in één oogopslag”, zegt Scarborough. Bijna vierhonderd stippen, zes liggen op schema.

Onderaan alle lijstjes

Fox Elementary is een zogeheten Title 1-school, genoemd naar de subsidie waarmee de leerlingen worden geholpen. Dit soort scholen heeft vooral leerlingen uit de armste milieus, leerlingen die van huis uit leerachterstanden meekrijgen. Op websites die schoolranglijsten publiceren, staat Fox onderaan het rijtje van scholen in Muscogee County, die gemiddeld al veel lager scoren dan het gemiddelde van Georgia, dat al onderaan de rij van Amerikaanse staten bungelt.

Een Title 1-school is voor leerlingen meer dan een verzameling klaslokalen. Zij krijgen hier ontbijt en lunch en sommigen ook avondeten. Dankzij de hulp van bemiddelde stadgenoten („Vrienden van Fox”, noemt Scarborough ze) zijn er voor iedereen Chromebooks gekomen. Er is medische zorg aanwezig, voor kinderen die vaak onverzekerd zijn, en er zijn sociaal werkers. De school is een oase voor de kinderen die buiten in een onveilige omgeving leven, zegt Scarborough. Het is onveilig thuis – sommige kinderen hebben geen vaste woonplaats, veel ouders zijn drugsverslaafd – en het is onveilig op straat.

De meeste leerlingen zijn liever hier dan thuis Yvette Scarborough schooldirectrice

Toen de school abrupt moest sluiten wegens de corona-uitbraak, ging er dus veel meer dan een leslokaal dicht voor de leerlingen. En de kinderen verdwenen ineens van de radar van de school.

Door een grote inspanning van de staf en dankzij de ‘Vrienden van Fox’ wist Scarborough voedselpakketten klaar te maken die ze op school konden afhalen. Gratis. „Een enkeling deed het”, zegt Scarborough. „Vrijwel iedereen woont op loopafstand van de school, maar vrijwel niemand kwam de pakketten halen. O, dan is het moeilijk om het die ouders niet kwalijk te nemen, hoor.” Uiteindelijk besloot Scarborough de pakketten maar naar de mensen thuis te brengen. Soms kwam ze niet verder dan de dozen neer te zetten op de veranda. Soms werd ze niet begroet door de drie kinderen van wie ze wist dat die op dat adres woonden, maar door wel vijftien, die er kennelijk bivakkeerden.

Pyjamabroek als uniform

Half drie, de school gaat uit. Scarborough staat in het centrum van het panopticum dat Fox Elementary is. Alle gangen lopen als de stralen van een vijfpuntige ster vanuit haar positie. De school is schoon, licht, overal hangen tekeningen, spreuken en foto’s. Scarbourough ziet elk kind dat naar buiten loopt. De meesten dragen het ‘schooluniform’: kaki broek en rode polo. Voordat Scarborough dit invoerde, kwamen kinderen soms in een pyjamabroek naar school, zegt ze. Het mag eigenlijk niet, maar veel kinderen storten zich op weg naar huis nog eventjes in de armen van de directeur voor een knuffel. „De meesten zijn liever hier dan thuis.”

Ze waren net aan het inlopen op hun schier eindeloze achterstanden toen het virus de school lamlegde, zegt Scarborough. Ze hadden voor honderd kinderen een verlengde schooldag, waarbij ze intensief werden geholpen bij hun huiswerk en ’s avonds op school konden eten. Juist die kinderen maakten een enorme sprong in leesvaardigheid. „En daar begint alles mee in onze maatschappij.”

In eerdere jaren was de zomervakantie altijd een hindernis. Kleuters die aan het eind van het schooljaar op leesniveau D waren beland, kwamen na de zomer terug op niveau B of C. „Zo was het nu eenmaal, wij moeten hier gewoon harder werken om niet achteruit te gaan. Als wij het hun niet hebben geleerd tegen de tijd dat ze elf zijn, leert niemand het hun ooit nog.”

Corona was de zomervakantie, maar dan zes keer zo lang. De school had lespakketten gemaakt voor leerlingen. Ze hadden de met hulp van ‘Vrienden van Fox’ aangeschafte Chromebooks meegegeven voor thuis, en hotspots, omdat ze wel wisten dat de meeste gezinnen geen internetverbinding hebben. Hoewel de leerkrachten niet geacht werden bij de kinderen over de vloer te komen, moesten zij de ouders wel helpen met het installeren van de computers en verbinding.

Het hielp niet bij iedereen. Kinderen keken eventjes in de camera van de Zoomverbinding en gingen daarna hun eigen gang, met videospelletjes of buiten spelen. Er was een gezin, waarvan de kinderen, een broer en zus van negen en elf, 33 van de 40 dagen niet hadden gezoomd. De moeder nam de telefoon niet op, maar aan de gegevens van de hotspot kon Scarborough zien dat ze wel hadden ingelogd. „Laten we de hotspot eruit trekken”, zei Scarborough vlak voor de kerstvakantie tegen haar technicus. Meteen de volgende dag belde de moeder op. Razend.

Kartelmes

De moeder vertelde dat ze met haar kinderen naar een begrafenis in New Orleans was gegaan, dat ze daarom zoveel lessen hadden gemist. „Uw kinderen blijven waarschijnlijk zitten”, zei Scarborough tegen haar. „Ze hebben een 1 voor verschillende vakken gehaald.” Of Scarborough de computer en de hotspot weer kon inschakelen. Ja, dat kon, maar het zou wel duren tot in het nieuwe jaar. Scarborough stuurde een sociaal werker naar hun huis om een en ander te regelen. Binnen een uur was die weer terug op school, met de Chromebook en de hotspot in een plastic tasje. De moeder had ze teruggegeven. Ze had er de afgelopen weken steeds tv mee gekeken, en nu er geen internetverbinding meer was, had ze er niets aan. „Wat ik al zei”, zegt Scarborough. „Soms is het moeilijk om het die ouders niet kwalijk te nemen.”

Het afgelopen jaar heeft de kinderen „vijf jaar” achteruit geslingerd, zegt Scarborough. Daar loopt Steven naar de uitgang. Toen hij zes jaar was, zegt Scarborough, legde hij op een dag zijn hoofd een beetje ruw op het tafelblad, zodat hij met tafel en al omviel. Daarbij kletterde een mes uit zijn zak op de grond. Een flink kartelmes. Zijn juf schrok – „erger dan nodig was”, zegt Scarborough. „Steven is zwart en groot voor zijn leeftijd. Maar goed, hij zag er toen misschien uit als acht.”

De juf voelde zich bedreigd en stuurde Steven naar de directeur. „Het duurde even voordat ik de puzzel kon leggen”, zegt Scarborough. Steven heeft een laag IQ en alleen met geduldig, vriendelijk doorvragen begreep Scarborough wat er waarschijnlijk was gebeurd. Bij Steven thuis was zijn moeder om de een of andere reden heel boos geworden op zijn zus. Steven was erbij en zag toen het mes liggen. Hij dacht: niet verstandig om dat binnen handbereik van onze boze moeder te laten liggen. Hij had het in zijn zak gestoken en was het weer vergeten.

„En ineens zag ik, dwars door het kind heen, een zeventienjarige Steven voor me”, zegt Scarborough. „Die met een mes is betrapt en door een veel minder vriendelijke politieman wordt ondervraagd. Ik had hem eender wat kunnen laten verklaren. Hij had zichzelf zoveel problemen kunnen bezorgen. Doodgoede Steven.”

Hij was de deur al uit. Hoofd omlaag, als een ram.

Veel leerlingen alweer naar school Grote verschillen qua etnische achtergrond Het lijkt erop dat president Joe Biden zijn belofte kan waarmaken. In maart ging 38 procent van alle leerlingen op een openbare school weer voltijds naar de les, in een klas met een leerkracht ervoor. Dat was de bevinding van een verkenning, uitgevoerd onder toezicht van het Instituut voor onderwijswetenschap, onder een representatieve groep scholen. In de VS staan zo’n 87.500 basisscholen, privé en openbaar. Privéscholen zijn doorgaans vaker dan de openbare open gebleven tijdens de pandemie. De verkenning wees uit dat er grote verschillen waren naar etnische achtergrond van de leerlingen. Bijna de helft van alle witte kinderen ging weer voltijds naar school tegenover 29 procent van de Afro-Amerikaanse kinderen. Onder kinderen met een Aziatische achtergrond (of hun ouders) was de animo om fysiek terug te gaan naar school het geringst: 68 procent leerde nog altijd op afstand, 15 procent ging voltijds naar school. Omdat het beleid is geregeld op districtsniveau en de coronamaatregelen per staat, is de kaart van scholen een lappendeken. Er zijn vier staten waar de heropening van scholen verplicht is gesteld. Alle vier de staten, Arkansas, Florida, Iowa en Texas, worden bestuurd door Republikeinse gouverneurs. Alleen op Puerto Rico zijn alle scholen nog verplicht dicht. De CDC, het Amerikaanse equivalent van het RIVM, heeft regels opgesteld voor de veilige heropening van scholen. Deze regels worden voortdurend bijgesteld. Zo is sinds maart verordonneerd: leerlingen moeten ten minste anderhalve meter afstand houden. Verder zijn er regels voor ventilatie en tests.

Het onderwijs in de VS in cijfers 87.500 basisscholen staan er ongeveer in de VS, privé en openbaar. 38 procent van de Amerikaanse leerlingen krijgt weer voltijds les in een openbare school. 4 staten hebben hun scholen verplicht open te gaan: Iowa, Arkansas, Texas en Florida. 35,5 miljoen Amerikaanse kinderen gaan naar de basisschool. 10 procent van alle coronabesmettingen in de VS is onder kinderen tussen 5-17 jaar. 203 kinderen zijn in de Verenigde Staten overleden ten gevolge van een Covid-19-besmetting.