Schilderij van 1500 euro is mogelijk miljoenen waard

Het ministerie van Cultuur van Spanje heeft de veiling van een zeventiende-eeuws schilderij geblokkeerd, nadat experts suggereerden dat het mogelijk een werk is van Caravaggio (1571-1610), de befaamde Italiaanse barokkunstenaar. Dat heeft El País donderdag gemeld.

Het kunstwerk in kwestie is een 111 bij 86 centimeter groot schilderij waarop Christus staat afgebeeld met een doornenkroon vlak voor zijn kruisiging. Het Madrileense veilinghuis Ansorena zou deze ecce homo donderdag veilen als een werk uit de omgeving van de Spaanse kunstenaar José de Ribera, die een volgeling was van Caravaggio. Het had een richtprijs van 1.500 euro. Als het werkelijk een werk van de grootmeester zelf zou zijn, kan het tientallen miljoenen waard zijn.

‘Ecce Homo’ (olieverf op doek, 111 x 86 cm) van een schilder uit de omgeving van José de Ribera, of mogelijk van Caravaggio. Foto Casa Ansorena

Voordat de veiling zou plaatsvinden legde de Spaanse staat een exportverbod op. Een beslissing die werd genomen, aldus een verklaring van het ministerie, nadat experts van het Prado Museum zeiden dat er voldoende stilistisch bewijs was om te suggereren dat het mogelijk om een Caravaggio gaat. Het veilinghuis haalde het werk vervolgens uit de verkoop.

In The Guardian komt een woordvoerder van het ministerie aan het woord. Die zegt: „Gezien de snelheid waarmee dit allemaal is gebeurd, hebben we nu een grondige technische en wetenschappelijke studie van het schilderij in kwestie nodig.” Ook drong de woordvoerder aan op academisch debat of de Caravaggio-toeschrijving plausibel is.

Volgens El País is de Italiaanse Caravaggio-kenner

Maria Cristina Terzaghi al overtuigd van de echtheid. Nadat ze op de veiling was geattendeerd, reisde ze onmiddellijk naar Madrid om het schilderij te bekijken. Terzaghi, verbonden aan de universiteit van Rome, zei tegen de Spaanse krant: „Het is een Caravaggio. Ik twijfel er niet aan.”

Nog nooit is er een werk van Caravaggio geveild. Veilinghuis Marc Labarbe in Toulouse bood twee jaar geleden een veronderstelde Caravaggio aan die vijf jaar eerder op een zolder van een landhuis was gevonden bij reparatiewerkzaamheden. Dat doek, met een richtprijs van 100 tot 150 miljoen euro, werd vlak voor de veiling voor een onbekend bedrag onderhands verkocht. Het Louvre in Parijs had eerder een aanbod afgeslagen om het schilderij voor 100 miljoen aan te kopen.