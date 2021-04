Rutte: ‘indringend’ gesprek over vertrouwen, maar inhoudelijk geen commentaar

VVD-voorman Mark Rutte stelde vrijdag een „indringend” gesprek te hebben gehad met informateur Herman Tjeenk Willink over de wijze waarop het vertrouwen in de politiek en de formatie hersteld kunnen worden. Rutte en de informateur zouden hebben gesproken over een nieuwe bestuursstijl; verschillende fractieleiders spraken donderdag en vrijdag de wens uit deze te willen veranderen. Het gesprek zou daarnaast zijn gegaan over „macht en tegenmacht, de controlerende taak van de Kamer en hoe uitvoeringsorganisaties hun werk doen”, zo zei Rutte tegen persbureau ANP.

Verder wilde Rutte niet ingaan op wat hij inhoudelijk heeft besproken met Tjeenk Willink. „Ik wil de informateur niet voor de voeten lopen”, zei Rutte daarover. „Ik geloof niet dat ik het proces bevorder door daar iets over te zeggen.” Wel heeft hij groot vertrouwen in de informateur, die volgens Rutte „groot gezag” heeft. Ook over zijn eigen rol in de formatie wilde Rutte vrijdag niets kwijt.

Rutte was vrijdag de laatste die Tjeenk Willink bezocht voor een gesprek over de formatie. De afgelopen week uitten verschillende fractieleiders kritiek op de Haagse bestuurscultuur, die onder meer betrekking heeft op de gesloten bestuurscultuur onder Rutte en de gedetailleerde regeerakkoorden die tijdens de vorige kabinetsformaties werden gesloten. Die laatstgenoemden zouden de Tweede Kamer grotendeels buitenspel zetten, omdat veel afspraken toch al gemaakt waren.

Rutte zelf kwam vorige week bovendien onder vuur tijdens een debat in de Tweede Kamer, omdat hij Kamerlid Pieter Omtzigt genoemd had in zijn gesprek met de vorige verkenners en daar later over had gelogen. Een motie van afkeuring tegen hem als demissionair premier werd aangenomen, een motie van wantrouwen haalde het net niet.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: CDA en D66 willen vooral herstel van vertrouwen