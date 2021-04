Rotterdam en Den Haag willen samen start Tour de France organiseren

Rotterdam en Den Haag willen in 2024 of 2025 samen de Grand Départ van de Tour de France organiseren. Dat laten de steden vrijdag weten. De proloog moet in Rotterdam worden verreden, gevolgd door een etappe die start in Rotterdam en eindigt in Den Haag.

Het stedenduo zegt een gooi naar de Tourstart te doen „om inwoners en ondernemers te inspireren en perspectief te bieden in deze moeilijke tijd”. Ook willen de steden „een impuls te geven aan de economie en het toerisme”. Den Haag wil de renners ook loodsen door achterstandswijken „die een impuls goed kunnen gebruiken”. Rotterdam hoopt daarnaast de Tour Feminin, de Tour voor vrouwen, binnen te halen. Die ronde is nog nooit eerder in Nederland gestart.

Erasmusbrug en Limburg

De proloog zou ergens rond de Erasmusbrug van start moeten gaan. De tweede etappe zou moeten voeren door de Limburgse heuvels, om toch nog een beetje berggevoel te geven. Daarvoor is contact met het provinciebestuur van Limburg. Rotterdam is van plan 22 miljoen euro uit te trekken voor de operatie, Den Haag schat de bijdrage op 6 tot 7 miljoen euro.

De organisatie van de Tour komt volgende maand naar Rotterdam om het voorstel (het zogenoemde bid) van de steden in ontvangst te nemen. In 2010 organiseerde de havenstad de Grand Départ ook al. In 1973 lanceerde Den Haag op de boulevard van Scheveningen de proloog, die gewonnen werd door Joop Zoetemelk.

Dit jaar begint de Tour de France in het Franse Brest. Het jaar daarop start die in de Deense hoofdstad Kopenhagen en in 2023 in het Spaanse Bilbao. De Tour ging zesmaal eerder van start op Nederlandse bodem. De laatste keer was in 2015, toen de proloog in Utrecht plaatsvond.