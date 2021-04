Rechtszaak voor ‘humane zelfdoding’ dient vooral als impuls voor debat

„Je wordt achtervolgd als een crimineel.” Dat is wat er volgens Jos van Wijk gebeurt wanneer je als naaste „een kleine beetje” hulp biedt bij de zelfdoding van iemand die niet meer wil leven. Van Wijk is voorzitter van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) die vrijdag samen met dertig burgers een rechtszaak tegen de Nederlandse staat is begonnen.

De eisers willen dat de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding komt te vervallen. Ook vinden ze dat middelen om een einde aan het leven te maken legaal beschikbaar moeten worden. „Dat wordt nu tegengehouden door een convenant van de overheid met de chemische sector”, zei Van Wijk daar vrijdag over tijdens een persconferentie.

Het gevolg is volgens de CLW dat mensen die hun leven als voltooid beschouwen vaak op gruwelijke wijze zelfmoord plegen. Wanneer ze niet meer in staat zijn zelf een einde aan hun leven te maken, bijvoorbeeld door een verlamming, is het moeilijk voor ze om de hulp van naasten in te roepen. Die zijn strafbaar als ze helpen bij het toedienen van een dodelijk middel. Ook wanneer ze alleen al aanwezig zijn bij een zelfdoding worden ze volgens Van Wijk soms uitvoerig door de politie ondervraagd.

Politiek aan zet

Advocaat Tim Vis, die de eisers bijstaat, zei vrijdag dat de rechtsgang vooral is bedoeld „om de wetgever een impuls” te geven. De politiek is volgens de CLW aan zet. De kans is namelijk klein dat de rechter oplegt dat de strafbaarstelling van hulp bij zelfdoding komt te vervallen, zegt hoogleraar Gezondheidsrecht Johan Legemaate van de Universiteit van Amsterdam. „In het Nederlandse rechtssysteem ligt het primaat bij dit soort principiële vragen bij de wetgever”, aldus Legemaate.

Dat de rechter in de klimaatzaak van de Stichting Urgenda het kabinet wel op de vingers tikte, kwam volgens de hoogleraar doordat gemaakte afspraken niet werden nagekomen. Legemaate verwacht dat het nog wel een of twee jaar kan duren voordat er een eerste gerechtelijke uitspraak is.

De eisers en de CLW beroepen zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarin het recht op zelfbeschikking is vastgelegd. Volgens de organisatie geldt het zelfbeschikkingsrecht ook voor het levenseinde. De eisers voelen zich gesterkt door recente gerechtelijke uitspraken in Duitsland en Oostenrijk. Hoogleraar Legemaate nuanceert het belang daarvan. „Daar creëerde de hoogste rechter enige ruimte voor hulp bij zelfdoding, maar de juridische omstandigheden daar zijn anders.”

Illegale middelen in huis

Dat geldt vermoedelijk ook voor de wens om middelen voor zelfdoding beter beschikbaar te maken. Dat die in Nederland niet legaal verkrijgbaar zijn, leidt er volgens de CWL toe dat mensen illegale middelen in huis halen. Een van de eisers, Hans Peltenburg, zei vrijdag tijdens de persconferentie tot deze groep te behoren. „In het bijzijn van mijn geliefde wil ik het kunnen doen als ik er klaar voor ben”, aldus de 61-jarige Peltenburg, die benadrukte nog volop van het leven te genieten.

Op dit moment mag een arts overgaan tot euthanasie wanneer sprake is van uitzichtloos lijden. „Als onze wensen worden ingewilligd is de arts niet langer de beoordelaar van een autonome wens. Jij beslist, niet de dokter”, zegt Van Wijk.

