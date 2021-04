Provinciebestuur van Limburg stapt op

Alle gedeputeerden in Limburg stappen op. Dat besluit namen ze vrijdagmiddag vlak voordat een meerderheid van Provinciale Staten van Limburg een motie van wantrouwen zou aannemen. Of ook gouverneur Theo Bovens opstapt is nog onzeker.

De Staten achten de vijf gedeputeerden niet in staat om schoon schip te maken en een uitweg te vinden uit de bestuurlijke chaos ontstaan door de affaire rond landschapsstichting IKL.

De CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus traden twee weken geleden al af vanwege de affaire.

De vijf resterende gedeputeerden stappen nu ook op, maar verwerpen de kritiek uit de Staten. Gedeputeerde Andy Dritty, met emotie in zijn stem: „Wij betreuren dat wordt geoordeeld over college en gouverneur zonder waarheidsvinding. Zonder vertrouwen is het ons niet mogelijk om ons werk voor Limburg te doen. Daarom treden wij per direct af.”

Een vieze bezem

In de Statenzaal in het Gouvernement aan de Maas rekende vrijdag bijna alle fracties af met „de jarenlange machtspolitiek van het CDA in Limburg”, zoals de SP het noemde. „We kunnen niet blijven poetsen met een vieze bezem”, vond ook René Claassen, fractievoorzitter van de PVV en indiener van de motie van wantrouwen.

Volgens VVD-fractievoorzitter Karin Straus is het tijd om „afscheid te nemen van elke vorm van vriendjespolitiek en het stigma dat in Limburg bepaalde zaken normaal zijn”.

D66 wilde „nieuw leiderschap” en volgens Forum voor Democratie is het opstappen „nodig, en eerlijk naar de burger toe.” Partij voor de Dieren zag „geen enkele zelfreflectie en deemoedigheid”. De PvdA maakte het af met de constatering dat een „schaduwbestuur van CDA’ers” Limburg regeert met „netwerkcorruptie.”

IKL-affaire

Aanleiding voor de crisis is de affaire rond IKL en haar directeur, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. NRC meldde op 23 maart hoe hij via constructies subsidiegeld van onder meer de provincie Limburg naar zijn eigen bv’s sluisde. Hij huurde medewerkers voor IKL in via zijn eigen bedrijven, verkocht producten van de die ondernemingen via de stichting en liet zichzelf inhuren tegen een te hoog tarief. De IKL-kwestie is de vierde integriteitsaffaire rond het CDA in korte tijd.

Dit bericht wordt aangevuld.