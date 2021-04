Prins Philip bleef altijd de man van

Tijdens de kroning van Elizabeth II beloofde Philip zijn echtgenote dat hij voor haar zou „leven en sterven” en dat hij wat er ook zou gebeuren haar „trouwe vazal” zou blijven. Ruim zeventig jaar lang hield hij zich aan die belofte, wat hem de langst dienende koninklijke echtgenoot in de geschiedenis maakt.

Vrijdag overleed hij op 99-jarige leeftijd.

Philip werd op 10 juni 1921 geboren op het Griekse eiland Corfu – op de eetkamertafel van het vakantieverblijf van zijn ouders, prinses Alice van Battenberg en prins Andrew van Griekenland. Andrew was een Deense prins wiens familie in de mid-negentiende eeuw was geworven voor de Griekse troon en Alice stamde af van het koninklijke huis van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, en was de achterkleindochter van koningin Victoria.

Maar ondanks die afkomst was Philip voor zijn tweede dakloos, paspoortloos en troonloos. De familie – naast Philip waren er nog vier oudere zussen – moest Griekenland ontvluchtten nadat Andrew ter dood was veroordeeld wegens het in gebreke blijven als legeraanvoerder tijdens de oorlog met Turkije. Na enkele jaren in Parijs vestigde hij zich met zijn minnares in Monte Carlo om te drinken en te gokken, Philips dove moeder vluchtte naar een sanatorium en zou lang geen contact hebben met haar zoon. „Ik leefde mijn leven. Ik heb nooit geprobeerd om dat te psychoanalyseren”, zei de prins in 2011 tegen de BBC over zijn moeilijke jeugd.

Zelf werd de jonge prins naar een Engelse kostschool gestuurd, met dank aan rijke familieleden. Hij kwam onder de hoede van zijn grootmoeder, de markiezin van Milford Haven, die als kleindochter van Victoria gratis in Kensington Palace woonde, en zijn oom Dickie, de latere Graaf van Mountbatten.

Die laatste zorgde er in 1939 voor dat de 18-jarige Philip werd uitgenodigd voor lunch en thee met de koninklijke familie, toen deze zijn opleiding, het Royal Naval College in Dartmouth, bezocht. De knappe prins zou de dertienjarige Elizabeth zijn opgevallen: „Ze kon haar ogen niet van hem afhouden”, zou haar gouvernante later schrijven. Toen al zou ze hebben besloten dat hij degene was met wie ze wilde trouwen.

Philip bezat 12 pence en een ring

Haar moeder had andere (Britse) huwelijkskandidaten voor ogen, en ook George VI was weinig enthousiast over de Griekse troonpretendent met Duitse moeder – gezien de oorlog toentertijd – die ook nog eens geen geld had. Naar verluidt bezat Philip op zijn huwelijksdag 12 pence en de zegelring van zijn vader. Zijn huwelijkscadeau was een armband die was gemaakt van de stenen van zijn moeders tiara.

Philip en Elizabeth trouwden in 1947, vier maanden na hun verloving. Helemaal links haar vader, koning George VI, rechts naast Philip haar moeder, koningin Elizabeth. Foto ANP/ Reuters

Desondanks bloeide er een romance op tussen Philip en ‘Lillibet’. De marineofficier bracht zijn verlof door op Windsor Castle, en de twee schreven elkaar lange brieven. Na de oorlog was hij vaak op Buckingham Palace te vinden, en tijdens een vakantie op Balmoral Castle, het koninklijke landgoed in Schotland, vroeg Philip Elizabeth ten huwelijk. De verloving werd op 10 juli 1947 bekendgemaakt, het huwelijk vond vier maanden later plaats in Westminster Abbey.

Philip gaf veel op voor Elizabeth. Allereerst deed hij afstand van zijn Griekse en Deense titels. Ten tweede de achternaam die hij verkoos toen hij al eerder werd genationaliseerd tot Brit. Onder druk van Winston Churchill besloot Elizabeth namelijk dat alle kinderen de naam Windsor zouden dragen en niet Mountbatten. In woede zou Philip hebben uitgeroepen: „Ik ben de enige in het land die zijn kinderen niet zijn naam mag geven. Ik ben niets meer dan een verdomde amoebe.”

Elizabeths baan lag vast toen ze in 1953 werd gekroond. Philip moest de zijne al doende uitvinden en invullen. Foto EPA/ PA

Binnen vijf jaar was Elizabeth bovendien koningin. Hij moest een veelbelovende carrière als plaatsvervangend bevelhebber van de HMS Chequers in Malta opgeven. Haar baan lag vast. De zijne als prins-gemaal moest hij al doende zien te veroveren. „Het probleem was om een niche te vinden en dan proberen daarin te groeien. Er was immers geen voorbeeld. Als ik iemand vroeg ‘wat verwacht u dat ik doe?’, dan keken ze me aan met een blanco gezicht”, zei hij tegen de BBC.

„Als ik er al over nadacht, dan dacht ik dat ik heel goed door had kunnen gaan met mijn carrière. Ik vond dat het van grote waarde voor de koningin zou zijn om iemand te hebben die een beroep had, niet iemand die wat rondhangt.”

Rondhangen zou hij zeker niet doen. Philip nam het beheer van de koninklijke landgoederen over, een taak die normaal ook aan de monarch toebehoort, en moderniseerde de paleizen en het imago van de Windsors. Hij was degene die in 1969 camera’s toeliet voor de documentaire Royal Family, en daarmee de Britten een eerste glimp van het huiselijk leven in het paleis toonde. Naar verluidt schrok Elizabeth zo van het resultaat, dat ze eiste dat de beelden nooit meer vertoond zouden worden. En Philip was degene die het huishouden leidde. Alle beslissingen over de opvoeding van Charles, Anne, Andrew en Edward werden door Philip genomen.

Prins Philip, hertog van Edinburgh. Foto EPA

800 liefdadigheidsinstellingen

Bovendien was de prins het gezicht van ruim 800 liefdadigheidsinstellingen. In zestig jaar hield hij meer dan 5.000 toespraken, bezocht hij 170 landen en voerde hij meer dan 300 officiële taken uit per jaar. Op zijn negentigste verjaardag zei hij het „rustiger aan te zullen doen”, maar dat gebeurde pas zeven jaar later.

Philip deelde zijn plichtsbesef met Elizabeth, over wie wordt gezegd dat ze haar werk ziet als een opdracht van God. Maar hij had daarnaast ook een gebrek aan formaliteit, in combinatie met een gevoel voor politiek incorrecte, op stereotypen gebaseerde, humor.

Dat zullen de Britten vooral van hem herinneren. Zijn vaak oneerbiedige en ongenuanceerde opmerkingen leidden zelfs tot een koffietafelboek en talloze cartoons, die hij in 2000 liet tentoonstellen. Zo waarschuwde hij een Britse student tijdens een bezoek aan China in 1986: „Als je hier langer blijft, krijg je spleetogen.” Tegen de president van Nigeria, in traditionele kleding, zei hij: „U ziet eruit alsof u op weg bent naar bed.” En aan een Aborigine in Australië vroeg hij in 2002: „Werpt u nog steeds met speren naar elkaar?” Gechoqueerde journalisten verweet hij vervolgens „geen enkel gevoel voor humor” te hebben.

Philip wilde een kleine, besloten begrafenis in de Chapel van Windsor Palace.