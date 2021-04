Ondanks de vele affaires vond Theo Bovens dat Limburg het goed deed

De corruptiezaken stapelen zich op in Maastricht, dertig jaar geleden, maar in de gemeenteraad ziet de jonge voorzitter van de CDA-fractie dat de stad uit „het affaire-moeras” krabbelt. „De mist trekt op”, constateert Theo Bovens in 1993 in Trouw. Graag zag hij dat verder „geen ouwe koeien” meer uit de sloot gehaald werden.

Vrijdag kondigde Theo Bovens aan op te stappen als commissaris van de koning in Limburg na aanleiding van de affaire rond landschapsstichting IKL. De inmiddels ontslagen IKL-directeur, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen, sluisde honderdduizenden euro’s subsidiegeld van onder meer de provincie naar zijn eigen bv’s. Theo Bovens blijft nog maximaal een half jaar in functie, tot er een opvolger is benoemd. Door het opstappen van alle gedeputeerden zou de provincie Limburg anders stuurloos worden.

De loopbaan van Theodorus Jozef Franciscus Marie Bovens (61) is verknoopt met de christendemocratie. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werkt hij zes jaar voor de jongerenafdeling van het CDA – het CDJA – in Den Haag. Via een raadslidmaatschap wordt hij in 1994 wethouder en locoburgemeester van Maastricht. In 2003 verkast hij naar het college van bestuur van de Open Universiteit in Heerlen – eerst als vicevoorzitter, later als voorzitter. Landelijk krijgt hij prestige met zijn benoeming tot kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.

Als Limburg in 2011 een nieuwe commissaris van de koningin zoekt, wint hij nipt van tegenkandidaat Frans Timmermans (PvdA). De stem van de toen al grote PVV in Limburg geeft de doorslag. Beide kandidaten zijn kritisch over de partij van Wilders, maar Timmermans is net iets uitgesprokener.

Martiale snor

Met Bovens wordt een historicus gouverneur – zoals Limburgers hun commissaris noemen. Hij zal de geschiedenis een prominente rol geven in zijn nieuwjaarstoespraken. En als ‘carnavalist’ voelt hij zich senang op alle folklorefeesten. Zijn beeldmerk is zijn martiale snor. „Bij een gelegenheid van zwaar Limburg belang kan deze bij opbod geveild worden”, kondigt hij bij zijn aantreden aan. Het komt er nooit van. Serious Request van 3FM is volgens de gouverneur „niet Limburgs genoeg”.

De profielschets voor de nieuwe commissaris in 2011 noemt diens rol als bevorderaar van integriteit al nadrukkelijk. Limburg heeft als ‘vriendenrepubliek’ een geschiedenis. Bovens acht zich op dit punt geschikt. Heeft hij kort daarvoor niet zelf een groots gebaar gemaakt door af treden als bestuursvoorzitter van het Limburgs Symfonie Orkest na een vernietigend oordeel over de angstcultuur binnen dat gezelschap? Bovens in De Limburger: „Open zijn, geen stiekem gedoe. En je verantwoordelijkheid nemen. Daar stond ik voor. Daar sta ik voor, helemaal als gouverneur.”

Al een jaar na Bovens’ aantreden komt Limburg opnieuw negatief in het nieuws. Justitie valt binnen bij de VVD’er Jos van Rey en zijn vriend de projectontwikkelaar Piet van Pol. Kort daarna zegt Bovens op radiozender BNR dat schijn bedriegt. Limburg heeft volgens hem aantoonbaar minder problemen met corruptie en integriteit dan de rest van het land. Limburg heeft corruptie „volstrekt onder controle”. Dat de provincie wel geregeld het nieuws haalt met zulke zaken komt door „de urgentie” waarmee integriteitsvraagstukken in Limburg worden behandeld. En met het „selectief waarnemen” van de media.

Weinig zelfreflectie

Onder Bovens worden op papier de ethische codes aangescherpt, komen er risicoanalyses voor benoemingen, seminars en heidagen. Ondanks het groeiende aantal affaires blijft de commissaris uitdragen dat Limburg veel aan integriteit doet. Kwesties ziet hij vooral als incidenten.

Na de door NRC en De Limburger onthulde ‘klusjesmannenaffaire’ (het veelvuldig inhuren van oud-politici door de provincie) heeft de Zuidelijke Rekenkamer in haar onderzoek kritiek op Bovens. Hij heeft een te geringe „leidende rol vervuld in reactie op de mediaberichten en onrust, ondanks zijn wettelijke zorgplicht voor bestuurlijke integriteit”. Bovens is verdedigend en geeft weinig blijk van zelfreflectie. Conclusie is ook dat er een gebrek aan tegenspraak is van de ambtenaren.

Het patroon in de opeenvolgende affaires blijft steeds buiten beeld. Voor L1 Radio verklaarde Bovens twee weken geleden dat hij „niets onder het karpet heeft geveegd” en weigert hij het CDA aan te wijzen als constante factor in onwelriekende verhalen. Als er al iets structureels speelde, dan toch breder in de Limburgse politiek.

Grote kladderadatsch

Precies die houding verklaart de grote kladderadatsch van het provinciaal bestuur na het NRC-artikel over oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Die huurde als directeur van stichting IKL medewerkers in via eigen bedrijven, liet de stichting producten van zijn eigen ondernemingen verkopen en huurde zichzelf tegen hoog tarief in.

Lees ook: CDA’ers stappen uit college Limburg na schandaal

De affaire kostte de CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus hun baan. Ook Bovens genoot – ondanks in allerijl aangekondigde onderzoeken – onvoldoende vertrouwen. Een meerderheid in de Limburgse Staten vindt hem niet de man die leiding kan geven aan de noodzakelijk geachte schoonmaak en cultuuromslag. Ook dit keer is het de PVV-fractie die de doorslag gaf door een motie van wantrouwen tegen hem te steunen.