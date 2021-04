19 mensen ter dood veroordeeld in Myanmar door krijgsraad

Negentien mensen in Myanmar zijn ter dood veroordeeld door een krijgsraad in een district van Yongan, de grootste stad van het Aziatische land. Dat meldt persbureau Reuters op basis van de militaire staatstelevisie. Zeventien van hen zijn bij verstek veroordeeld.

De groep zou betrokken zijn geweest bij de dood van een medewerker van een leidinggevende uit de krijgsmacht, hoewel verdere details over de zaak ontbreken. De ter dood veroordeling van de negentien Myanmarezen is het eerste openbare vonnis sinds de staatsgreep van 1 februari. Na die staatsgreep kondigde de militaire junta in verschillende delen van Myanmar een staat van beleg af, waardoor rechtbanken buitenspel kwamen te staan en een krijgsraad versneld vonnissen kon uitspreken.

Demonstraties

In Yongan en andere grote steden in Myanmar is de afgelopen tijd massaal gedemonstreerd tegen de militaire coup. Bij die protesten zijn zeker 580 mensen om het leven gekomen, veelal door het leger dat met scherp schiet op demonstranten. Het internet is op veel plekken afgesloten en onafhankelijke televisiestations zijn gesloten.

Inmiddels is het meer dan twee maanden geleden dat de staatsgreep in Myanmar plaatsvond. Legerleiders arresteerden voormalig leider Aung San Suu Kyi en andere partijgenoten van de National League for Democratie (NLD) kort nadat zij de verkiezingen hadden gewonnen. De top van de krijgsmacht, die sindsdien aan de macht is, beschuldigt Suu Kyi onder meer van corruptie. Ze is sinds haar arrestatie niet meer in het openbaar gezien.