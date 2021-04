Na ‘stoelincident’ draait de EU vooral zichzelf in de knoop

De geopolitieke ambities van de Europese Unie struikelden deze week over een stoel. Of beter: over het ontbreken ervan. Een bezoek aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan moest dinsdag Europese doortastendheid en eenheid tonen, maar achteraf blijft vooral het beeld hangen van gestuntel en gekibbel.

De videobeelden werden deze week breed uitgemeten: voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen die tot haar eigen verbazing geen stoel krijgt aangeboden naast haar reisgenoot – EU-raadsvoorzitter Charles Michel – en Erdogan. Met een hoorbaar ‘ehm’ toonde Von der Leyen zich direct ontstemd, om daarna op de bank plaats te nemen.

De verontwaardiging over de beelden was binnen en buiten Brussel groot. Europarlementariërs van alle politieke kleuren toonden zich verbolgen en hebben beide EU-leiders inmiddels voor een debat naar het Europarlement geroepen.

Zo knullig als de situatie zelf was, zo pijnlijk werd de dagen erna de nasleep. Binnen Brussel kwam direct een venijnig vingerwijzen op gang over de vraag wie verantwoordelijkheid draagt voor #Sofagate. De verwijten richtten zich vooral op Michel, die niet alleen bleef zitten, maar na afloop ook lang wachtte met een verklaring en vervolgens vooral de Turken een „te strikte interpretatie” van het protocol verweet.

Dat tot ergernis van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavuşoğlu, die donderdag liet weten dat de opstelling nauw zou zijn afgestemd met de EU. „Aan de eisen en suggesties van de EU-zijde werd voldaan en het juiste protocol werd tijdens de bijeenkomst toegepast.”

Cruciale vraag is alleen altijd: wie bel je als je de ‘EU-zijde’ wilt spreken? Gelekte documenten die donderdag in Brussel rondgingen, toonden dat het primair het team van Michel was dat de communicatie met de Turken voerde, en daarmee verantwoordelijk zou zijn voor de stoelsituatie. In een nota van de ‘protocolverantwoordelijke’ van Michel werd juist uitgelegd dat men geen volledige toegang kreeg tot de vertrekken om de opstelling te controleren. Bovendien: het protocolteam van de Commissie, „dat normaal de leiding heeft bij bezoeken van de Commissievoorzitter”, was afwezig.

Twee kapiteins

De vraag wie de EU mag vertegenwoordigen op het wereldtoneel was al nooit makkelijk te beantwoorden – ook de hoge EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell dingt nog mee, en allen hebben een flink corps aan eigen diplomatieke staf. En een beetje schuren doet het tussen de twee ‘presidenten’ aan het hoofd van de EU altijd wel. Maar dat beiden nu allerminst lijden aan bescheidenheid of een gebrek aan eerzucht, helpt niet als er behoedzaam gecoördineerd moet worden. Zo toont het incident ook twee kapiteins die zo enthousiast aan het stuurwiel trekken dat het schip ervan gaat wankelen.

Pijnlijk was bovendien dat de twee onder meer in Ankara waren om vrouwenrechten te agenderen, na het Turkse besluit zich terug te trekken uit de Istanbul Conventie. Dat de enige aanwezige vrouw geen stoel kreeg aangeboden voegde een extra lading toe aan wat anders vooral onbeholpen of bot zou zijn. Juist Von der Leyen presenteert zich expliciet als feministe en voorvechter van gendergelijkheid in EU-kringen. Michels verweer was donderdag dat opstaan juist „paternalistisch” zou zijn geweest en afzijdig blijven strookte met „mijn begrip van een gelijke verhouding tussen man en vrouw” – waarmee hij erkende dat gender een rol speelde bij het incident.

Voor de tweede keer in twee maanden verschijnt de EU stuntelend op het geopolitieke toneel

Hoe dan ook slaagde de EU erin bij een bezoek dat een frisse start in de verhouding met Turkije moest markeren, vooral zichzelf in de knoop te draaien én de verhouding met Ankara nog wat verder te compliceren. In reactie op het stoelincident haalde de Italiaanse premier Mario Draghi donderdag hard uit naar „dictator” Erdogan en de „vernedering” die Von der Leyen had moeten ondergaan. De Italiaanse ambassadeur is in Turkije inmiddels op het matje geroepen.

Daarmee is het nu voor de tweede keer in twee maanden dat de EU stuntelend op het geopolitieke toneel verschijnt. Begin februari oogstte Borrell ook al hoon om de wijze waarop hij zich tijdens een bezoek aan Moskou door de Russische minister Lavrov liet kleineren. Ook toen leidde het bezoek vooral tot intern geruzie over de Ruslandkoers binnen de EU. „Elk bezoek aan een mijnenveld wordt een bron van vernedering”, twitterde de Franse sociaal-democratische Europarlementariër Raphaël Glucksmann.

In reactie op ‘sofagate’ stoften analisten de afgelopen dagen veelvuldig een diplomatiek cliché af: „Protocol is politiek”. Maar binnen de EU blijkt ‘protocol’ daarnaast ook zelfprofilering, en ontbreekt het aan de benodigde ‘politiek’ om een sterk gezamenlijk geluid te laten horen. „De interne problemen van de EU vermengen zich met haar externe betrekkingen”, schreef D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld donderdag in een opiniestuk. „Europa zal nooit een sterke, geopolitieke kracht worden tot het voor zichzelf leert opkomen door met één stem te spreken.”