Na maanden vast te zitten in Iran, is Zuid-Koreaanse olietanker vrij

Het Zuid-Koreaanse vrachtschip MT Hankuk Chemi dat begin januari in Iran werd vastgezet door het Iraanse regime is vrijdag vrijgegeven. De kapitein van het schip is ook vrijgelaten en verkeert in goede gezondheid, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken volgens persbureau Reuters. Het schip werd maandenlang vastgehouden in de Iraanse havenstad Bandar Abbas. De twintig bemanningsleden waren in al februari formeel vrijgelaten na een bezoek van de Zuid-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken aan Iran, al bleven zij volgens lokale media de afgelopen maanden op het schip voor onderhoudswerkzaamheden.

De olietanker was onderweg van Saoedi-Arabië naar de Verenigde Arabische Emiraten. Het incident leidde tot een diplomatieke ruzie tussen Iran en Zuid-Korea. Iran stelde dat het schip in beslag was genomen omdat het olie lekte in de Perzische Golf en daarmee vervuilingsregels schond. Buitenlandse analisten wezen echter op een mogelijk geopolitiek motief: Iran zou het schip hebben vastgehouden omdat Zuid-Korea economische sancties had opgelegd aan het land. Zo werden miljarden euro’s aan opbrengsten uit olieverkoop bevroren.

Iran ontkende die lezing met klem en Zuid-Korea weersprak op zijn beurt de lezing dat het schip olie zou hebben gelekt. Een ambtenaar van het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liet Reuters weten dat beide partijen uiteindelijk instemden met een compromis: Seoul zou de bevroren gelden vrij maken en Teheran liet het schip vrij. In de officiële lezing van de Zuid-Koreaanse overheid stelde ze het schip te hebben gevrijwaard na „administratieve procedures”.

