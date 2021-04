Mosul na IS – liefde voor een verwoeste stad

Ali al-Baroodi (1982) is fotograaf en doceert Engels aan de Universiteit van Mosul. De Iraakse stad werd in 2014 veroverd door Islamitische Staat en onderworpen aan een drie jaar durend terreurbewind. In die periode bewaarde Baroodi de rust door op zijn fiets door Mosul te rijden en foto’s te maken van plekken die hij niet wilde verliezen. „Mosul is als familie voor ons”, zegt hij. „En net als voor een familielid geldt: pas als je op het punt hebt gestaan om haar te verliezen, besef je hoeveel je van haar houdt.” In 2017 werd Mosul heroverd door het Iraakse leger. Daarbij werden grote delen van de stad met de grond gelijkgemaakt en tienduizend burgers gedood. Baroodi besloot om het leven na de bevrijding vast te leggen. „Ik zie dit als een grote verantwoordelijkheid”, zegt hij. „De wereld kent Mosul alleen van de oorlog, dus is het nu aan ons om een nieuw verhaal te vertellen. Een verhaal van dood en verdriet, zeker, maar ook van hoop en wederopstanding.”