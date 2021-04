Ik rijd op het witte paard rustig aan de linkerkant van een klein weggetje. Ze is groot en rustig en stapt lekker door. In de verte nadert een mamil (middle aged man in lycra). Hij heeft een lekker vaartje, zie ik. Hij overweegt wat te doen, in de remmen knijpen of proberen tussen mij en de berm door te rijden. Dit laatste lukt natuurlijk niet en hij moet remmen. Woest is hij. „Kan je niet uitkijken, kutwijf”, zegt hij, terwijl hij omhoog tuurt naar mij en m’n ongeveer zeshonderd kilo wegende paard. Ik kan alleen maar onbedaarlijk in de lach schieten.

