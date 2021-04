Leven met Ajax

Zoals je de leeftijd van een hond naar mensenjaren kunt omrekenen door elk hondenjaar met zeven te vermenigvuldigen, valt ook de leeftijd van een voetbalwedstrijd te berekenen. Als een match van negentig minuten gelijk staat aan een negentigjarige knar, staat een wedstrijdminuut gelijk aan en mensenjaar. Ajax-AS Roma kroop in de luiers rond toen hij, drie jaar oud, met een schot op doel van Ryan Gravenberch rechtop ging staan. Op zijn zesde maakte Nicolás Tagliafico van de kleuter een schoolgaand kind door de bal in de lucht te scheppen en hem daarvandaan naar David Neres te spelen.

Als in een kindertijd werd er onschuldig gespeeld tot de zestiende minuut, wat omgerekend het moment is waarop de wedstrijd zijn eerste brommer krijgt. Met de benen van Bryan Cristante leverde Roma een prachtschot op doel. Keeper Kjell Scherpen redde de boel. Het was een waarschuwing voor Ajax: niemand is onsterfelijk.

In de 39ste minuut, ruim voor de midlifecrisis, kwam Davy Klaassen na een voorzet van Dusan Tadic tot het koelbloedigste doelpunt dat ik dit jaar zag. Omgerekend was de wedstrijd al ouder dan de spelers. Ajax stond 1-0 voor. Winnen lag voor de hand, maar dat ligt het voor Amsterdammers onder de veertig meestal.

De wedstrijd had Abraham al gezien toen Ajax een strafschop kreeg. „Eigenlijk mist Tadic nooit”, zei de commentator. Dat soort mededelingen kunnen zowel in wedstrijden als het leven alleen averechts werken. Tadic schoot hem in de handen van keeper Pau López. Zes jaar later, aan de andere kant van het veld, kreeg Roma een vrije trap even buiten het strafschopgebied. Er werd een muur gebouwd, Klaassen ging liggen. Lorenzo Pellegrini schoot, de keeper uit Emmen liet de bal glippen en vloekte duidelijk in het Spaans: ‘la puta madre’. Een onbegrijpelijke keuze want ‘godverdomme’ met al die harde medeklinkers vloekt stukken beter. 1-1.

De pensioengerechtigde leeftijd van de wedstrijd was al in zicht toen Pellegrini wat lang in het gras bleef liggen. Naar het zich liet aanzien zouden er meerdere operaties nodig zijn voor hij ooit weer zou lopen. Intussen werden spelers gewisseld, zeker vier jaar waarin niet werd geleefd gingen voorbij. Pellegrini kwam overeind. De wetenschap dat een wedstrijdminuut gelijk staat aan een levensjaar, verklaart waarom het bloedirritant is als er tijd wordt gerekt. Een speler die minuten ligt te krijsen en even later toch in staat blijkt tot een versnelling die gewone stervelingen op die oude brommer uit de eerste helft nog niet bereiken, steelt niet minuten van de wedstrijd, maar jaren uit ons leven.

We zijn al 86 jaar en kunnen met gelijkspel bijna spreken van een voltooid leven, als Roger Ibañez hem er ongenadig in knalt. Onder de lat staat Klaassen het dichtst bij de voorbij suizende kogel. Ik dacht gelijk aan Luis Suárez toen die tijdens het WK 2010 de bal met zijn handen uit het doel mepte, maar dit is geen WK en Klaassen is geen Suárez. Dat de wedstrijd nog vier jaar extra speeltijd krijgt, mag niet baten. Ajax overlijdt met 2-1.

Carolina Trujillo is schrijfster.