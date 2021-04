Krimpt een mens overdag?

Heeft u dat ook, dat u ’s ochtends in de auto gaat zitten en dan de achteruitkijkspiegel moet bijstellen omdat de stand van de avond ervoor niet meer klopt? Het lijkt wel alsof er in bed centimeters zijn bijgekomen. Is dat zo, groeien we in de nacht?

Jazeker, zegt Sjoerd Bulstra, emeritus hoogleraar orthopedie aan het UMC Groningen en voorzitter van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging. „Ieder mens krimpt overdag zo’n 1 à 2 procent van zijn lichaamslengte en die centimeters komen er weer bij terwijl je slaapt.”

Het draait allemaal om de tussenwervelschijven, legt hij uit. „Die leven, maar hebben geen bloedvaten, dus moeten ze op een andere manier aan voedsel komen. De kern van de tussenwervelschijf, de nucleus pulposus, bestaat uit kraakbeenachtig weefsel, met daarin het eiwit collageen. In die kern zitten ook proglycanen, eiwitsuikerverbindingen die sterk negatief geladen zijn. Dat komt onder meer doordat er zwavel in zit. Vanwege die negatieve lading trekken de glycanen vocht aan, waarin voedingsstoffen zitten voor de kern van de tussenwervelschijf. Het collageen functioneert hierbij als een veer die ontplooit wanneer er geen druk wordt uitgeoefend.”

Zo zuigen de tussenwervelschijven zich dus vol met vocht wanneer ze niet belast worden. Ze worden daardoor niet alleen dikker, maar ook soepeler. Bij oudere mensen verloopt dit proces minder goed. Het kraakbeen veroudert en wordt minder soepel. Zij krimpen op een gegeven moment dan ook permanent. Op jongere leeftijd nemen de tussenwervelschijven vocht op, zodra ze de ruimte krijgen om te „ademen”, aldus Bulstra. „In de praktijk is dat als je ’s nachts in bed ligt en je rug onbelast is. Hoe goed dat gaat, hangt af van je slaaphouding.”

Het inzakken van de ruggenwervel begint meteen na het opstaan. Al na een paar uur lopen of zitten achter een bureau is de meeste nachtgroei weer verdwenen. Bulstra: „Zware rugtassen zoals scholieren die moeten dragen, veroorzaken dat ook. Dan worden de tussenwervelschijven met kracht leeggeperst. Bij veelvuldige en langdurige belasting zakken de wervels naar elkaar toe en gaan de gewrichtjes tussen de wervels over elkaar schuiven en dat kan tot rugklachten leiden. Daarom is het belangrijk om de rug even goed te bewegen als een tas is afgedaan: van links naar rechts en van voor naar achter. Zo geef je alle kanten van de tussenwervelschijf de ruimte om weer in volume toe te nemen. Collageen is veerkrachtig, als je het de kans geeft.”

Extra belasting van de rug is overigens niet alleen het gevolg van het dragen van een zware tas, zegt Bulstra. „Ook bij zware mensen staat er meer druk op de ruggenwervels vanwege het overgewicht. Die krimpen overdag dus sneller dan lichtere mensen.”

Het normale, dagelijkse vochtverlies is niet te vergelijken met wat er gebeurt als iemand een hernia heeft, zegt Bulstra. „Daarbij is sprake van een beschadiging van de schil van de tussenwervelschijf, de annulus fibrosus. Dat zorgt ervoor dat de gelei-achtige substantie van de nucleus pulposus naar buiten komt. Bij zo’n hernia kunnen er zenuwen afgekneld raken. Dat leidt tot pijn en soms ook tot spierfunctieverlies.”

Om je rug goed te laten functioneren is het belangrijk om die goed te bewegen als je veel zit, besluit Bulstra. „Maak je rug hol, en beweeg alle kanten op, zodat de tussenwervelschijven weer de ruimte krijgen en zo vocht kunnen opnemen. Daarvan groei je niet alleen, het voorkomt ook dat je rugpijn krijgt omdat je wervels elkaar raken.”