Klimaatdemonstranten door politie weggesleept bij actie in Den Haag

De politie heeft vrijdagmiddag een klimaatdemonstratie ontruimd nabij het Binnenhof in Den Haag. De betoging met zo’n honderd actievoerders werd ter plaatse op last van burgemeester Jan van Zanen verboden omdat deze niet was aangekondigd. Hierop zijn de meeste aanwezigen vrijwillig vertrokken. De mensen die weigerden te vertrekken, worden momenteel een voor een weggesleept en aangehouden. Hoeveel arrestaties precies zijn verricht, is nog niet duidelijk.

De betogers zijn van de actiegroep Extinction Rebellion. Ze riepen leuzen als „FC aardkloot”, „fight for climate justice”, „we are unstoppable” en „another world is possible”. Ze probeerden het Binnenhof op te lopen, maar dat is door de politie voorkomen. Enkele demonstranten hadden zich met buizen vastgeketend aan verkeersborden. Een betoger wilde zich vastlijmen aan de grond, maar de tube lijm is door een politieagent afgepakt.

Eind februari gingen demonstranten van Extinction Rebellion in diverse Nederlandse steden de straat op om de regering op te roepen tot meer actie tegen klimaatverandering. Ze blokkeerden wegen en lijmden zich vast aan de weg. Ruim honderd betogers werden toen opgepakt.

Met medewerking van Rein Wieringa.