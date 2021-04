Keijzer: ‘Fusie PostNL, Sandd was cruciaal voor postbezorging’

Het ministerie van Economische Zaken blijft bij zijn omstreden besluit dat PostNL in 2019 Sandd mocht overnemen. Beide postbedrijven verkeerden twee jaar geleden in zulke financiële problemen dat zij alleen samen konden zorgen voor een betaalbare en betrouwbare postbezorging in Nederland,

concludeert staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken, CDA) na nieuw onderzoek.

Het ministerie moest beter onderbouwen waarom zij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) destijds passeerde en de overname wél goedkeurde. De ACM vond dat PostNL met Sandd te machtig zou worden. De zienswijze die Keijzer vrijdag publiceerde vormt een nieuwe stap in een opmerkelijk en nog steeds lopend juridisch steekspel.

Niet eerder is duidelijk gemaakt dat de beide postbezorgers indertijd in zulk zwaar weer verkeerden. Begin 2019 was Sandd bijna failliet, schrijft de staatssecretaris vrijdag aan de Tweede Kamer. De faillissementsaanvraag lag al klaar. Bovendien was het rendement van het postbedrijf van PostNL onvoldoende om de landelijke dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Als beide postbedrijven niet waren samengegaan, dreigde volgens Keijzer de vijfdaagse bezorging in het gedrang te komen, moest de post met financiële steun van de overheid overeind worden gehouden en zouden veel werknemers hun baan verliezen. Na de overname kwam overigens slechts een kwart van de circa 20.000 Sandd-werknemers in dienst bij PostNL.

Strengere eisen

„De situatie op de postmarkt is uniek, met een jaarlijkse volumedaling tussen 6 en 10 procent”, schrijft Keijzer aan de Tweede Kamer. In 2005 werden nog 5,6 miljard poststukken bezorgd, in 2019 nog slechts 2,2 miljard. De krimp bij de post staat los van de pakketmarkt die nu floreert in ‘coronatijd’.

Op 1 februari 2020 ging Sandd geheel op in PostNL. Desondanks is het nieuwe onderzoek relevant, vindt Economische Zaken. Hiermee legt men strengere eisen op aan PostNL, zodat nieuwe toetreders tot de postmarkt een betere positie krijgen, maar ook om mensen die op grotere afstand van de arbeidsmarkt staan meer kans op een baan te geven. Met name bij Sandd werkten veel mensen via de sociale werkvoorziening.

Het postbedrijf mag ook niet meer rendement maken dan 9 procent, om ‘overwinsten’ te voorkomen en de tarieven, zoals de postzegelprijs, binnen de perken te houden. Dat rendement lag volgens Keijzer afgelopen jaar overigens „significant lager dan het maximumrendement van 9 procent”.

Wetsartikel algemeen belang

PostNL en Sandd kondigden in februari 2019 de overname aan. De marktleider betaalde toen 130 miljoen euro. Begin september 2019 zette de ACM echter een streep door de fusie. De combinatie zou te veel macht op de postmarkt krijgen.

Drie weken later deed staatssecretaris Keyzer iets opmerkelijks: op verzoek van PostNL greep ze naar een obscuur, nooit gebruikt artikel in de Mededingingswet (Mw). Dit artikel 47 Mw stelt dat het kabinet een overname kan toestaan „als de voorgenomen concentratie noodzakelijk is vanwege gewichtige redenen van algemeen belang die zwaarder wegen dan te verwachten beperking van de mededinging”.

Zo botsten brede, politieke afwegingen van algemeen publiek belang met enger geformuleerde economisch-juridische, mededingingsrechtelijke argumenten. Het gebruik van artikel 47 leidde tot veel kritiek. Mededingingsjuristen noemden het wetsartikel een ongewenst politiek achterdeurtje.

Vier kleinere bedrijven in de postsector stapten daarop naar de rechter. Twee regionale postverspreiders, een folderbedrijf en een vereniging van franchisenemers van Sandd vreesden voor een monopolie. PostNL had destijds een marktaandeel van 70 procent, Sandd van 29 procent.

In juni 2020 bepaalde de rechtbank in Rotterdam dat de staatssecretaris onvoldoende had onderbouwd waarom artikel 47 hier mocht worden toegepast. Ook hadden andere betrokken partijen meer tijd moeten krijgen voor inspraak in de procedure.

Het ministerie van Economische Zaken ging in hoger beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Omdat het beroep nog loopt, mochten PostNL en Sandd doorgaan met hun integratie.

De nieuwe zienswijze van Economische Zaken op de redenen waarom het artikel 47 in deze zaak kon worden gebruikt, maakt deel uit van die procedure. Het beroepscollege zal vermoedelijk in het najaar uitspraak doen.