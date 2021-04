Kabinet met Rutte ‘zo goed als uitgesloten’ voor SP; PVV wil nieuwe verkiezingen

Ook SP-leider Lilian Marijnissen en PVV-voorman Geert Wilders hebben vrijdag gesproken met informateur Herman Tjeenk Willink. Beiden bekritiseerden daarin de rol die VVD-leider Mark Rutte tot dusver heeft gespeeld in de formatie. Marijnissen zei dat het voor de SP „zo goed als uitgesloten” is om met de VVD te regeren zolang Rutte partijleider blijft.

Rutte zocht in de campagne vaak publiekelijk toenadering tot de SP, waarmee hij liever zei te willen regeren dan GroenLinks of de PvdA, omdat die partijen niet zonder elkaar in een coalitie zullen stappen. Ook Marijnissen leek niet onwelwillend tegenover de VVD te staan, maar nu stelde ze dat Rutte „een patroon van informatie achterhouden” vertoont. „Je kan nog zoveel dingen afspreken over transparantie of meer macht voor de Tweede Kamer, maar zolang politici liegen verandert er niets.”

Waar Marijnissen zei dat de VVD en D66 de formatie moeten vlottrekken, gooide PVV-leider Geert Wilders het over een hele andere boeg. Hij drong bij Tjeenk Willink aan op nieuwe verkiezingen, omdat een regeringsvorming met de „huidige verhoudingen” heel lang zou kunnen duren. Ook pleitte de PVV-leider in zijn gesprek voor het „verwijderen van Rutte als premierskandidaat”.

Wilders zegt een ferme tegenstander te zijn van een vierde kabinet onder Rutte, en als dat er komt de coalitie „keihard” te zullen bestrijden. Ook zei hij vooraf dat hij „natuurlijk een peer keer ruzie heeft gehad met Tjeenk Willink”. Na zijn onderhoud met de informateur gaf Wilders aan dat hij Tjeenk Willink niet heeft kunnen overtuigen van zijn plan nieuwe verkiezingen uit te schrijven, „maar hij heeft wel met veel interesse naar me geluisterd”.

