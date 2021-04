Is er nog behoefte aan een klassiek reisbureau in de winkelstraat?

Het begon ruim een halve eeuw geleden met een spaaractie. Dirk van den Broek, de Amsterdamse supermarktondernemer, deed zijn klanten in 1965 een aanbod: op vertoon van 100 gulden aan kassabonnen, mochten ze voor 97,50 gulden een geheel verzorgde tiendaagse busreis naar het Italiaanse Riva del Garda kopen.

Het moederbedrijf van touroperator D-reizen ging afgelopen dinsdag failliet. Dat roept de vraag op wat dit gaat betekenen voor de toekomst van de reisbranche. Wordt de sector straks het exclusieve domein van online touroperators?

Voor veel klanten was het dé kans om tegen een zacht prijsje de eerste buitenlandse reis van hun leven te maken. De actie werd een groot succes. Zo groot dat Van den Broek de Limburgse touroperator overnam bij wie hij de busreizen inkocht. Dat was het begin van wat later D-reizen zou worden, de bekende landelijke keten van reisbureaus.

Het einde kwam afgelopen dinsdag in de rechtbank in Haarlem. Daar sprak de rechter het faillissement uit over de D-rt Groep, het moederbedrijf van D-reizen, tegenwoordig niet meer in handen van het Dirk-concern. D-reizen had 285 filialen en 1.150 werknemers.

Directe aanleiding was, weinig verrassend, de coronacrisis. De vouchers die reisondernemingen vorig jaar uitgaven aan klanten van wie de vakanties wegens de pandemie niet doorgingen, beginnen te verlopen. De reissommen moeten worden teruggestort. Iets waar D-reizen, dat zijn omzet afgelopen jaar zag teruglopen van 636 miljoen (2019) naar 30 à 35 miljoen euro, geen geld voor had. Het bedrijf probeerde nog via een kort geding alvast geld te krijgen uit het aangekondigde voucherfonds van de overheid, maar tevergeefs.

De ondergang van D-reizen betekent een forse aderlating voor één segment van de reisbranche: dat van de traditionele reisbureaus. Zij zijn bemiddelaars, die voornamelijk kant-en-klare reispakketten doorverkopen en zelf geen vakanties organiseren. D-reizen was anno 2021 veruit de grootste speler in die categorie. Tegenover de reisbureaus staan touroperators als Corendon en Tui, die wel reizen uitvoeren en eigen hotels, vliegtuigen en bussen bezitten. Reisbureaus als D-reizen, dat zijn touroperatorstak begin jaren tachtig van de hand deed, kopen hun vakantiepakketten in bij deze touroperators.

Het roept de vraag op wat het faillissement van D-reizen betekent voor de toekomst van de reisbranche. Is daar nog wel plek voor het oude, vertrouwde reisbureau in de winkelstraat? Of is de sector straks het exclusieve domein van de grotendeels op internet actieve touroperators – en van sites als Booking.com, waar consumenten simpelweg zelf hun reis organiseren?

Sluitingen

D-reizen was afgelopen jaar niet het enige reisbureau dat het moeilijk had. In 2018 en 2019 telde Nederland volgens branchevereniging ANVR nog circa 850 reisbureaus – inclusief de 130 vestigingen van Tui, dat als enige grote touroperator ook fysieke winkels heeft. Na een jaar corona zijn, naast de filialen van D-reizen, bijna honderd bureaus verdwenen. Veel reiswinkels konden alleen overeind blijven dankzij de overheidssteun. Sommige ondernemers moesten het eigen spaargeld in hun zaak steken.

Lees ook dit vragenstuk over reisvouchers

Meer sluitingen liggen in het verschiet. Onderzoeksbureau Panteia ondervroeg onlangs in opdracht van Reiswerk, een overlegorgaan van werkgevers en werknemers in de reisbranche, 180 reisbedrijven. De helft verwacht in 2021 nog personeel te moeten ontslaan. 31 procent houdt rekening met opheffing of faillissement.

Pakketreizen van derden doorverkopen vanuit dure winkelpanden is geen sterk businessmodel meer

Het is hun traditionele formule die veel reisbureaus al vóór corona kwetsbaar maakte. Pakketreizen van derden doorverkopen vanuit dure winkelpanden is simpelweg geen sterk businessmodel meer. De pakketten zijn goedkoper bij de aanbieder zelf. En de gidsfunctie in het reisaanbod die het reisbureau vroeger had, is door het internet ook minder belangrijk geworden. Sectorbankier Stef Driessen, die de reiswereld volgt voor ABN-Amro: „De marges zijn vaak nog niet eens 10 procent. Te laag, zeker in verhouding met de vaste lasten.”

Met zijn honderden winkels en zijn bij touroperators ingekochte all-inclusivereizen naar de zon was D-reizen een voorbeeld bij uitstek van een reisonderneming in de risicocategorie. Dat het bedrijf voorlopig geen geld kon krijgen uit het voucherfonds, was volgens ANVR-directeur Frank Oostdam dan ook niet de hoofdoorzaak van het faillissement. „Het was hooguit een kleine druppel die de emmer deed overlopen”, zegt hij. „Het ging al langer niet goed.”

Persoonlijk contact

De vraag naar tussenpersonen bij wie je een vakantie kunt boeken bestaat nog wel. „In een gedigitaliseerde samenleving zal er ook behoefte blijven aan persoonlijk contact”, zegt Oostdam. Bij de groeiende groep ouderen bijvoorbeeld, of bij mensen die minder goed zijn met computers.

Hoe dan ook zullen reisbureaus om te overleven moeten gehoorzamen aan een wet die al langer van kracht is in de retailsector. Die luidt: zorg dat je marktleider wordt en enorme volumes kunt wegzetten, óf specialiseer je. Zoek een niche op, ga een persoonlijke relatie aan met je klant en bezorg hem een unieke belevenis. Blijf in elk geval níet besluiteloos in het midden hangen.

Het toverwoord is maatwerk. Zelf een reis samenstellen, aangepast op de wensen van de klant

Het toverwoord is ‘maatwerk’. „Zelf een reis samenstellen”, zegt Oostdam, „aangepast op de wensen van de klant.” Die vertelt waar hij heen wil en wat hij daar wil beleven, waarna de reisagent een persoonlijk reisplan bedenkt en daar vervoer, accommodaties en uitstapjes bij boekt. Veel reisbureaus proberen de omslag al te maken. Al blijft het volgens Oostdam ook nodig om pakketreizen aan te bieden: daar verdien je minder op, maar je verkoopt er wel meer van.

D-reizen was ook bezig zijn businessmodel om te gooien. De keten was begonnen met het aanbieden van op de klant afgestemde rondreizen in verre landen en sloot de voorbije jaren tientallen winkels. Het was niet genoeg om het bedrijf gezond te maken. „En toen kwam corona ertussen”, zegt Oostdam.

Een bedrijf dat zich helemaal heeft gespecialiseerd in reizen op maat, is Talisman travel design uit Breda. Met Talisman kun je naar landen als Bhutan, Japan en Rwanda. „We hebben landenspecialisten, die de situatie ter plaatse kennen”, zegt eigenaar Don Haagh. „Vervolgens regelen we alles tot in detail, met hotels en touroperators ter plaatse. We hebben voor na corona alweer veel belangstelling.”

Lees ook dit stuk over 'vaccintoerisme': zon, zee, strand en een prik

Normaal gesproken organiseert Haagh ook bijeenkomsten voor (potentiële) klanten. „In een oude brouwerij, met eten en drinken erbij. Daar kunnen ze ervaringen uitwisselen.” Ook dat soort initiatieven zijn belangrijk, vindt Driessen. „Het verhoogt de voorpret als je reisagent je in contact brengt met mensen die vol passie vertellen over de vakantie waar jij ook in geïnteresseerd bent.”

Wat ook effectief kan zijn: een deel van de ervaring alvast naar Nederland halen. Bijvoorbeeld door in je winkel de camper neer te zetten waarmee klanten een rondreis door Canada kunnen maken. „Dat doe je één keer in je leven”, zegt Driessen. „Dan is het wel leuk om alvast even in die camper rond te kijken voor je daar bent.”

Dat wil niet zeggen dat de reisbureaus per se een fysiek winkelpand nodig hebben om toegevoegde waarde te bieden. Online is ook veel mogelijk. Sommige bureaus plaatsen op hun website bijvoorbeeld persoonlijke verslagen van medewerkers die locaties uit het bestemmingenassortiment hebben bezocht. „En persoonlijk advies kun je straks ook weer geven in een huisbezoek”, zegt Driessen. „Dan vallen hoge vaste lasten zoals huur weg, alleen maar positief.”

Op welke manier dan ook – reisbureaus moeten klanten ervan overtuigen dat ze unieke ervaringen verkopen, die de grote touroperators niet aanbieden, en die ze evenmin zelf op internet bij elkaar kunnen shoppen. „Herinneringen zijn onbetaalbaar”, zegt Driessen. „De bereidheid om daarvoor in de buidel te tasten, is groot."