Inspectie: te weinig basisschoolleerlingen behalen streefniveau rekenen

Een deel van de basisschoolleerlingen is aan het eind van de basisschooltijd nog onvoldoende rekenkundig onderlegd. Dat meldt de Onderwijsinspectie vrijdag op basis van eigen onderzoek. Daaruit blijkt dat twee op de drie leerlingen na groep 8 niet voldoet aan het gewenste streefniveau voor rekenprestaties. In het speciaal basisonderwijs ligt het percentage dat voldoet aan de streefnorm voor rekenen op 2 procent.

De resultaten op het gebied van rekenen blijven ver achter op het streven van de commissie-Meijerink, die in 2010 stelde dat 65 procent van de leerlingen zou moeten voldoen aan het streefniveau. Op het gewenste niveau kunnen leerlingen breuken vermenigvuldigen. Het basisniveau voor rekenvaardigheden, waarbij leerlingen breuken getalsmatig op volgorde kunnen zetten, wordt wel door 82 procent van de basisschoolleerlingen behaald.

Volgens de Onderwijsinspectie kan een groot deel van die leerlingen naar het streefniveau werken, maar dat lukt in veel gevallen niet omdat omdat docenten in de klas relatief veel aandacht besteden aan leerlingen die de lesstof niet kunnen bijbenen. Degenen die wel meekomen, kunnen hun talenten daardoor niet volledig benutten en daarmee gaat veel potentieel rekentalent verloren.

De inspectie is kritisch op de basisscholen zelf, die ten onrechte een lager rekenniveau nastreven, zo blijkt uit het rapport. Zo zijn niet alle leerkrachten ervan op de hoogte dat hun leerlingen naar een hoger prestatieniveau moeten toewerken. Daarnaast zijn de lesmethodes voor niet alle leerlingen geschikt. Daarom pleit de Onderwijsinspectie voor een rekencoördinator op iedere basisschool, die een dag per week interne rekenstudies organiseert. Ook moet er meer aandacht voor rekenonderwijs zijn bij docenten in opleiding.