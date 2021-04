In Velsen maken ze papier van suikerbietenpulp – zo kan de boom blijven staan

Gaan we papier uit bermgras maken? Of toch uit de stengels van tomatenplanten? Bij papierfabriek Crown Van Gelder doen ze onderzoek naar nieuwe alternatieven voor de houtvezel. Maar alle aandacht gaat nu even uit naar een ander alternatief, suikerbietenpulp. „De inzet van die bietenvezel zorgt ervoor dat de milieubelasting met 80 procent daalt”, zegt directeur Miklas Dronkers van de fabriek in Velsen. Het bietenpapier, dat voor 20 procent bestaat uit bietenvezel, gaat deze maand in productie, waarbij het eerst wordt gebruikt – hoe kan het ook anders – voor de verpakking van suiker.

Dertig jaar in dienst Crown Miklas Dronkers (1966) is sinds dertig jaar bij Crown Van Gelder in dienst. In 2011 werd hij de hoogste man. Hij begon als procestechnoloog, na zijn studie chemische technologie. Hij is voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken (VNP) en is bestuurslid van VEMW, belangenbehartiger van de grootverbruikers van energie.

Dit is geen product voor de bühne, bezweert Dronkers. „Het is een miljoeneninvestering voor industriële toepassing en de sterke vezel is geschikt voor hergebruik.”

De nieuwe vezel past in het streven van Crown Van Gelder om minder hout te gebruiken. In 2030 moet niet alleen de CO 2 -uitstoot van de fabriek zijn gehalveerd, ook moet volgens de eigen doelen minstens 20 procent van de gebruikte papiervezels van andere bronnen dan bomen komen. „Maar aan het gebruik van bermgras en tomatenstengels zitten best wat nadelen. Dat zit nog echt in de onderzoeksfase.”

De innovatie bij het middelgrote Crown Van Gelder – 240 medewerkers, jaarlijkse productie van 180.000 ton – is illustratief voor de Nederlandse papierindustrie. Deze sector loopt binnen de Nederlandse industrie aantoonbaar in de voorste gelederen als het om klimaat- en energiebeleid gaat. In 2009 maakten industriële bedrijven en overheid afspraken over energiebesparing in het zogeheten MEE-convenant: de bierbrouwers en de papierindustrie kwamen in ruim tien jaar als enige tot serieuze besparingen. Recente CO 2 -emissiecijfers laten zien dat alleen de Nederlandse papierindustrie gemiddeld minder uitstoot dan de best presterende Europese bedrijven.

„Energie-efficiënt zijn is ook een manier om mee te doen met de concurrentie”, zegt Dronkers. „We kunnen onze grondstoffen niet in eigen land halen en de loon- en milieukosten liggen hier ook vaak hoger. Buitenlandse dochterbedrijven moeten bij hun hoofdkantoor strijden om te mogen investeren. Door voorop te lopen in innovatie, kun je dan ook je positie verstevigen”.

Van een buitenlands hoofdkantoor heeft Dronkers zelf geen last, maar als voorzitter van Nederlandse brancheorganisatie VNP vertegenwoordigt hij ook alle achttien bedrijven met samen 23 papierfabrieken. „Voor de hele sector geldt dat de grondstof voor 90 procent uit oud papier bestaat. Dat inzamelen doen we al decennia. Dat is een mooi circulair proces, maar we hebben nog veel fossiele energie nodig, bijvoorbeeld om het papier te drogen.”

De bedrijven in de papierindustrie werken volgens Dronkers intensief samen, ook op energiegebied. „De branche is niet zo groot. Het contact is nauw, dat kan ook makkelijk omdat we bijna allemaal andere producten maken. we zijn meestal niet elkaars directe concurrent. En de bedrijfsprocessen lijken allemaal op elkaar: we gebruiken veel water en energie.”

Crown Van Gelder, sinds 2015 in handen van investeringsmaatschappij Andlinger, gebruikt zelf geen oud papier, omdat het alleen producten maakt die goed bedrukbaar, sterk en voedselveilig moeten zijn. Zoals papier voor logistieke etiketten voor webwinkels of de stickertjes bij de groentenafdeling van de supermarkt.

De papierfabriek Crown van Gelder in Velsen-Noord telt 240 medewerkers en heeft een jaarlijkse productie van 180.000 ton. Foto Simon Lenskens

Vezels uit Scandinavië

Balen met houtvezels uit Uruguay en Scandinavië staan op het terrein aan het Noordzeekanaal klaar om door een van de twee 300 meter lange papiermachines te gaan. „Een kwart van de houtvezels die wij gebruiken komt uit Scandinavië, en driekwart van hout van de eucalyptus – allemaal van plantages met het FSC-keurmerk. Maar je kunt je voorstellen hoeveel duurzamer wij worden als we voor een deel van onze grondstoffen gebruik kunnen maken van suikerbieten uit Nederland, in plaats van vezels uit het buitenland.”

Hoeveel omzet en winst Crown Van Gelder in 2020 heeft gemaakt, wil Dronkers niet kwijt. Wel zegt hij dat het bedrijf winstgevend is gebleven ondanks de coronacrisis. „Daar hebben we wel een flinke klap van gekregen. Met name in Zuid-Europa heeft de economie maanden stilgelegen. Dan lopen er weinig toeristen rond met Cornetto-ijsjes waar wij het papier voor maken.”

De meeste papierbedrijven in Nederland behoren niet tot de grote industriële concerns. Die beperkte schaal kan nadelig uitpakken als je wilt profiteren van overheidssubsidies die de uitstoot van bedrijven moeten beperken. „Veel geld gaat naar heel grote projecten waarbij CO 2 het goedkoopst wordt weggenomen. Zoals bijvoorbeeld de ondergrondse opslag van CO 2 in oude gasvelden in zee. En ook voor ons geldt: vooroplopen is leuk, maar het moet financieel wel mogelijk blijven.”

Dronkers wijst met een glimlach naar een recente advertentie in Het Financieele Dagblad van de voedingsmiddelenindustrie. Wij willen graag onze eigen rekening betalen, niet die van andere tafeltjes, is de boodschap. „Als papierproducenten hebben wij dat gevoel ook. Sommige bedrijven hebben hun bijdrage aan de subsidiepot [SDE++, gevoed via de energierekening] zien vervijfvoudigen. Betalen is al niet fijn, en helemaal niet als je zelf geen gebruik kan maken van diezelfde subsidiepot. Ik kan wel een mooi verhaal houden over onze branche als koploper, maar het komt uit de lengte of uit de breedte.”

Het onderzoek naar de bietenvezel werd via een omweg gesubsidieerd. Omdat Crown Van Gelder hier ook investeert in energiebesparing, komt het uiteindelijk op die grond in aanmerking voor overheidssteun. Bij het volgende project, de komst van een elektrodeboiler, is het zeer de vraag of daar subsidie voor is. „Met die boiler kunnen we onze CO 2 -uitstoot met 15 procent beperken. Het is eigenlijk een grote waterkoker die we opstoken als de duurzame stroom van windparken op zee goedkoop is. Is het aanbod van die groene stroom laag, dan draait onze warmtekrachtcentrale op aardgas en leveren we stroom aan het net.”

Financieel kan de aanschaf van de boiler niet uit. Daarom doet het bedrijf een beroep op de miljardenpot met SDE++-subsidie. Dat geld wordt via de opslag duurzame energie (ODE) opgebracht door huishoudens (een derde) en bedrijven (twee derde). Dronkers: „Het moet de grootste elektrodeboiler van Nederland worden, Eneco noemt het een voorbeeldproject, maar ik denk dat hij te klein is voor de SDE++-subsidie. De grote industrie zie je nu wel heel actief worden. Dat zij met grote projecten komt is mooi, maar daar mag het niet bij blijven. Wij moeten als kleinere bedrijven niet vergeten worden.”

‘Niet omdat Brussel het zegt’

Gebrek aan middelen mag er wat Dronkers betreft niet toe leiden dat kleinere bedrijven dan maar minder vaart maken met de energietransitie. „Het is essentieel dat we de nieuwe ambities van de Europese Commissie volgen, dus een CO 2 -reductie van 55 procent in 2030. Niet omdat Brussel het zegt, maar omdat we gecommitteerd zijn aan het probleem van de klimaatverandering.”

Een Europese aanpak kan als positief effect hebben dat allerhande heffingen, zoals die op CO 2 , in de verschillende landen naar een zelfde niveau gaan. „90 procent van onze productie is bestemd voor de export en driekwart blijft binnen West-Europa. Dan is een gelijk speelveld in de Europese Unie erg belangrijk, en dat is er nu niet. Op dit moment zijn onze milieukosten de helft hoger dan in Duitsland. Bij Tweede Kamerleden leeft het idee dat als we het de industrie nou maar moeilijker maken, dat ze dan wel actie gaat ondernemen. Nou, dat geldt niet voor ons.”

Van Dronkers mag de Europese CO 2 -heffing omhoog, waardoor de invloed van de nationale heffing wegvalt. „Die Nederlandse heffing kan ons op termijn veel geld kosten. Wij stoten nu 130.000 ton uit en dat is bij een CO 2 -prijs van 40 euro jaarlijks ruim 5 miljoen euro. Wij krijgen nu nog 40 procent van de rechten gratis, maar dat wordt elk jaar minder. Als de nationale heffing over een aantal jaar naar minimaal 100 euro gaat, vreet die je winst op. Het zou goed zijn als die heffing tegen die tijd wegvalt tegen de Europese variant.”

Het beleid in de komende kabinetsperiode wordt essentieel voor het succes van de klimaattransitie. „Je moet nu besluiten nemen, bijvoorbeeld over de infrastructuur. En bepalen waar het geld voor de noodzakelijke investeringen vandaan moet komen. Anders haal je de doelen voor 2030 echt niet meer.”