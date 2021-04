‘Ik kan zélf die risico’s wel inschatten’

Als je het over ‘kwetsbare mensen’ hebt, dan heb je het over mensen als Judith Honig in Den Haag. Aangeboren suikerziekte, Helpp-syndroom gehad tijdens haar zwangerschap waardoor haar hersens beschadigd raakten. Ze is dolgelukkig met haar 4-jarige dochter, maar ze is snel moe en heeft moeite met prikkels. Honig zit al een jaar in thuisisolatie, met haar dochter, omdat ze zo bang is voor corona.

Honig is 39 jaar en is gisteren afgebeld voor haar AstraZeneca-vaccinatie. Net als 9.000 andere chronische patiënten. Omdat ze onder de zestig jaar is. „Ik vind het zo erg”, zegt Honig. „Mensen zeggen: ‘joh, over zes weken krijg je wel een ander vaccin. Maar dan kan mijn dochter – die zich zó verheugde op school – pas in september beginnen.” De opsluiting met zijn tweeën is volgens Honig nu al bijna niet meer vol te houden . En de kans, zegt Honig, dat ze onderweg naar de priklocatie wordt aangereden, is groter dan dat ze trombose krijgt van het AstraZeneca vaccin. „Ik kan zélf risico’s inschatten. Dat doe ik al een jaar.”

Alsof je mensen naar het front stuurt zonder geweer Mark Kramer bestuurslid AmsterdamUMC

Dit is de tragiek van beleidskeuzes, op basis van statistiek, zegt filosoof Roland Pierik. Hij zit in de commissie van de Gezondheidsraad die donderdag het advies om zestigminners niet te vaccineren met AstraZeneca opstelde. „Het risico van AstraZeneca is klein, maar voor jongeren iets groter dan voor 60-plussers. Het risico van Covid-19 is voor 60-plussers veel groter dan voor jongeren. Het risico van Covid-19 voor jonge kwetsbare mensen, zoals mevrouw Honig, is even groot als voor 60-plussers. We kiezen nu om een schaars vaccin aan de 60-plussers te geven.”

Maar deze mensen leefden er naar toe en zijn afgebeld. „Ja, ik vind dat ook erg”, zegt Pierik. En kunnen mensen dat risico niet zélf inschatten? „Jawel, maar wat als ze iets krijgen van het vaccin en dan de staat aanklagen? Je kunt dat alleen doen als ze een contract tekenen: ik neem dit op eigen risico en zal de staat niet aanklagen.”

In de zorg vervallen nu ook 30.000 AstraZeneca inentingen, voor 15.000 mensen. Chirurg Martijn Möllers (43) is net als veel collega’s in zijn ziekenhuis gisteren afgezegd voor de AstraZeneca-prik dit weekeinde. Woest is hij. „We kunnen zélf de risico’s inschatten. We werken al maanden met coronapatiënten in het ziekenhuis. Er zijn uitbraken geweest ín het ziekenhuis, collega’s hebben Covid-19 gehad. We hebben allemaal extra gewerkt omdat collega’s ziek waren. We hebben dat vaccin nodig, we voelen ons niet beschermd.” Maar het mag niet, was het antwoord van de GGD waar Möllers en zijn collega’s heen zouden gaan.

Zelf heeft Möllers zijn vader al een jaar amper gezien omdat hij hem niet in gevaar wil brengen.

Mark Kramer, bestuurslid van het AmsterdamUMC is zo mogelijk nog bozer. „We zijn landelijk honderd extra IC-bedden, met personeel, aan het organiseren omdat de druk oploopt. We moeten aan verpleegkundigen vragen: wilt u weer coronapatiënten verzorgen? Maar we kunnen u níet vaccineren. Het is alsof je mensen naar het front stuurt zonder geweer.”

De oudste twee kinderen van Gitte van de Eertwegh (49), die 23 en 25 jaar zijn, zijn gisteren ook afgebeld. „Ze balen. Ze hebben er recht op omdat ze helpen in de zorg voor hun broer thuis, die spinabifida heeft. En wij weten waar je op moet letten áls je trombose zou krijgen: duizeligheid, dikke benen, plotse hoofdpijn en wazig zien. Nou, dan gaan we wel naar de dokter hoor.”

Gitte en haar man zijn onlangs wel ingeënt, met AstraZeneca, omdat ze voor hun zoon zorgen. „Ik heb nergens last van.” Hun zoon, die 15 is, wordt geïsoleerd omdat hij gevaar zou lopen als hij Covid-19 krijgt. Gitte: „We hebben tijdens de eerste golf corona gehad in huis. Die stress wil ik echt niet meer.”