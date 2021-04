Hoe een Rotterdamse kinderarts Firat het leven redde

Firat Akalin werkt in de Turkse snackbar van zijn familie in de Transvaalwijk in Den Haag. Tomaten, uien, paprika en komkommer snijden, lamsvlees en kippenvlees roosteren aan het verticale spit, broodjes en pizza’s maken en in aluminiumfolie vouwen. Na zijn mbo-opleiding boekhouding – „de hele dag aan een bureau bonnetjes in een map stoppen is niets voor mij” – heeft Firat nog een paar maanden informatica gestudeerd aan een hbo, maar daar is hij mee opgehouden: „Te veel wiskundige formules om robots te besturen, te weinig zelf apps maken.” Werken achter een vitrine vol frikandellen en hamburgers vindt hij wel leuk, vooral het kletsen met klanten.

Firat werd december 1996 geboren in het HagaZiekenhuis in Den Haag. De bevalling ging goed en een dag later mocht hij met zijn moeder Selma Akbas naar huis. Maar ’s nachts begon Selma zich zorgen te maken. Firat was zo stil. Hij huilde niet, hij slaakte geen kreetjes. Misschien hoort dit bij jongens, dacht Selma, die tot dan twee dochters had gekregen. De volgende dag had Firat ook zijn ogen dicht en reageerde hij nergens op.

Selma belde het ziekenhuis. Als ze zich zorgen maakte, moest ze hem maar even langsbrengen. Ze haalde hem uit zijn wieg; hij reageerde niet. Ze waste hem in een badje; hij reageerde niet. Ze kleedde hem aan; hij reageerde niet. „Firat was toen al in coma, maar dat wisten we niet”, zegt Selma.

Moeder en zoon zitten naast elkaar op de bank. Hij: rustig, stevige schouders die sportschoolbezoek doen vermoeden, en zij: klein, tenger en levendig. Af en toe schiet Selma vol en pakt haar zoon even vast.

Firat werd opgenomen op de intensive care. Midden in de nacht werden zijn ouders gebeld: hij was overgebracht naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, tegenwoordig onderdeel van het Erasmus MC. De verpleegkundige raadde Selma en haar man aan daarheen te gaan. Selma begon te vrezen dat ze daar misschien wel afscheid zou moeten nemen van haar zoon.

De kinderarts

Het was kantje boord, vertelt gepensioneerd kinderarts Hans de Klerk, die vanaf de eerste uren verantwoordelijk was voor de behandeling van Firat. Hij was een van de zeventig kinderartsen in het Sophia en in die tijd de enige die was gespecialiseerd in erfelijke stofwisselingsziekten.

Bij aankomst op de intensive care werd onmiddellijk Firats bloed getest op de hoeveelheden zuurstof, suiker en ammoniak. „Dat is een standaardonderzoek bij een kind in coma”, zegt De Klerk. Ammoniak sprong eruit, en hoe. „Bij ons is de hoeveelheid ammoniak in het bloed, afhankelijk van het tijdstip van de dag en wat je gegeten hebt, zo’n 50 tot 60 micromol per liter”, legt hij uit. „Waarden daarboven zijn ongezond en boven de 250 micromol is ammoniak ronduit giftig en raak je in coma.” Firat zat rond de 500 micromol. Zijn organen dreigden beschadigd te raken. „Na nog een paar dagen met te veel ammoniak raken de hersenen zo beschadigd dat een kind blijvend invalide raakt”, zegt De Klerk.

De overmaat aan ammoniak duidde op een verstoring van de ureumcyclus, een vermaard tandwiel in het raderwerk van de stofwisseling, en dus op het ontbreken van een bepaald enzym. Daarvoor bestond geen geneesmiddel.

In de uren dat de ouders van Firat in het ziekenhuis zaten, overlegde De Klerk met zijn collega’s. De ene was de zeer ervaren klinisch chemicus Jan Huijmans, hoofd van het stofwisselingslaboratorium van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (tegenwoordig ook Erasmus MC). De ander was Ries Duran, volgens De Klerk „een van de beste biochemici in dit vak in Europa”.

Samen kwamen ze tot twee enzymen die zouden kunnen ontbreken: een dat hoort bij een zeldzame stofwisselingsziekte, een ander dat verantwoordelijk is voor een zéér zeldzame ziekte. Welke het was, moesten de laboratoriumtesten uitwijzen. In de loop van de dag kreeg De Klerk de uitslag binnen. Firat miste waarschijnlijk het enzym N-acetylglutamaat synthase, kortweg nags, het eerste enzym in de ureumcyclus.

De Klerk was op dat moment vijftien jaar kinderarts en had enkele honderden kinderen met een zeldzame stofwisselingsziekte behandeld. Maar een kind met nags-deficiëntie was hij nooit tegengekomen. Een vervanger bestond niet, wist hij. Maar hij kende het enzym goed genoeg om de chemische samenstelling ervan in zijn hoofd te hebben.

Lees ook Hoe je zeer zeldzame ziektes vindt

En dat bracht hem op een idee. In het laboratorium gebruikten ze grondstoffen om kwaliteitscontroles op meetapparatuur uit te voeren. Een van die teststoffen was carbamylglutamaat. Deze stof leek heel erg op het product dat het ontbrekende enzym zou moeten maken. „Ik dacht: als we dit geven, herkent het lichaam dat hopelijk genoeg om daarmee het rondje van de stofwisseling te gaan draaien.” Dan zou Firats lichaam de eiwitten wel zelf kunnen afbreken en zijn eigen ammoniak in ureum kunnen omzetten.

Op het potje stond alleen – naast de aanduiding ‘99 procent zuiver’ – de tekst: not for human use. „Normaal gesproken was ik hiermee naar de Medisch Ethische Commissie gegaan”, zegt De Klerk, de commissie die beoordeelt of voorgenomen ingrepen en onderzoeken zijn toegestaan. „Maar die vergaderde één keer in de week en daar kon ik niet op wachten.” Hij besprak het ook niet met de ouders, ook daar was geen tijd voor. Dat vindt Selma niet erg: „Ik had het toch niet kunnen beoordelen. Ik had overal ja op gezegd.”

De Klerk gaf de ziekenhuisapotheker opdracht een poeder van de stof te maken. Zo was een nieuw geneesmiddel geboren.

Maar zou het werken?

Firat lag nu twee weken in het ziekenhuis en zijn toestand leek stabiel, maar het was zijn ouders niet duidelijk of-ie echt vooruitging. Tussen kerst en oud en nieuw kregen ze een telefoontje van het ziekenhuis. „Firat heeft zijn ogen open!”, zei de verpleegkundige. Hij was ontwaakt uit zijn coma.

„Vanaf de dag dat hij zijn ogen opende, ging hij vooruit,” vertelt Selma, „echt elke dag ging het beter dan de dag ervoor”. De Klerk begon zelfs een beetje te twijfelen aan de diagnose. Inmiddels had hij zich nog eens grondig verdiept in de – niet al te uitgebreide – wetenschappelijke literatuur over nags-deficiëntie en gebeld met deskundige collega’s in het buitenland. Zelfs in de gunstige gevallen ging het met de jonge patiënten matig. Maar met zijn patiënt ging het spectaculair goed.

Hij liet bij Firat een klein stukje van de lever afnemen – een biopt – en dat naar een laboratorium in Zwitserland sturen. Daar konden ze het betrokken enzym meten in het biopt. De uitslag kwam na enkele weken: met zeer grote waarschijnlijkheid nags-deficiëntie. Enkele jaren later kwam dit definitief vast te staan na dna-onderzoek door een Duitse wetenschapper.

Hoe goed het ook ging, toch bestond de kans dat Firat een beschadiging in de hersenen had opgelopen door de ammoniak. Het bleef de vraag of hij ooit zou leren praten of lopen.

Drie maanden na zijn spoedopname mocht Firat naar huis.

De apotheker

In het Sophia Kinderziekenhuis werd het geneesmiddel voor Firat bereid door de ziekenhuisapotheker. Nu zou een openbare apotheker dat moeten gaan doen, liefst die in de buurt waar Firat woonde. Zo kreeg de Transvaal Apotheek van de Haagse apotheker Paul Lebbink begin 1997 een telefoontje van kinderarts De Klerk, die een onverwachte vraag stelde: „Kun je carbamylglutamaat vinden en het verwerken in tabletten?”

Lebbink aarzelde even, hij kende de stof wel, maar niet als geneesmiddel. Hij dacht: daar heb je weer zo’n dokter die wat probeert. „Is het wel goed doordacht?”, vroeg hij. De Klerk legde hem de achtergrond uit en zei: „Je moet me hierin vertrouwen.”

Aanvankelijk kon Lebbink de grondstof nergens vinden. „De farmaceutische groothandel had het niet, maar iemand daar adviseerde om te zoeken in de verfindustrie. Uiteindelijk vond ik het bij verffabrikant Sigma.” Die wilde de stof wel leveren, onder één belangrijke voorwaarde: de apotheker moest erkennen dat de stof niet was getest voor gebruik in geneesmiddelen. Hij ging akkoord, een beslissing waarmee hij jaren later in de rechtszaal om de oren zou worden geslagen.

Firat groeide als kool, begon te praten, lopen en kon uiteindelijk zelfs naar school – in zijn geval haast een wonder. Toen hij een jaar of negen was, ging het zo goed met hem dat hij op school niet meer rustig aan hoefde te doen. Hij hoefde ook niet vaak meer te verzuimen vanwege ziekenhuiscontroles; hij begon vrienden te krijgen op school. „De middelbare school was een frisse start”, vertelt hij. „Mijn nieuwe klasgenoten hadden niets gezien van de dingen waarvoor ik me schaamde. Ik deed met alles mee, ook met gym en sport.” Firat was een jongen als alle andere geworden, zij het een die dagelijks zijn geneesmiddel moest slikken.

Het ontging Selma niet dat Firat voor het ziekenhuis een patient was „die ze extra goed bestudeerden”. De eerste drie jaar was zij het geweest die vragen stelde aan de medische experts. „Maar ik merkte dat dokter De Klerk en andere dokters steeds meer vragen aan míj gingen stellen. Ze vroegen: hoe vaak gaat hij naar de kapper? Om te weten hoe snel zijn haren groeiden. Groeien zijn nagels goed? Hoe vaak gaat hij naar de wc? Hoe slaapt hij? Hoe neemt hij zijn medicijnen op? Zij waren zo benieuwd! En ze schreven alles op.”

Firat was de enige proefpersoon bij wie de artsen konden kijken hoe het geneesmiddel in de praktijk werkte. Zo moest hij aanvankelijk zes keer per dag zijn capsules slikken, in lijn met de stofwisselingscycli in het menselijk lichaam. Dat is lastig als je de hele dag naar school moet, en dus vergat hij er weleens een paar. Zo werd zes keer vier keer, toen drie keer, twee keer en sinds zijn twintigste één keer per dag. „Bij het opstaan, dat is makkelijk voor mij”, zegt Firat.

Firat is uniek, zegt De Klerk. „De meeste kinderen met deze aandoening overlijden na enkele dagen. Degenen die overleven raken doorgaans gehandicapt.” Zoals een verre achterneef van Firat in het Franse Nancy. Kort na zijn geboorte raakte hij in coma, waardoor een familielid dacht aan Firat. De moeder belde met Selma, die regelde dat de arts in Nancy kon bellen met De Klerk, die vloeiend Frans spreekt. „Ik zei dat het volgens mij ging om het nags-enzym, zij dachten aan cps, onze tweede kandidaat.” De Fransen hadden het fout. Inmiddels krijgt de jongen carba, maar zijn brein is blijvend beschadigd.

De farmaceut

Dat carbamylglutamaat in het geval van Firat had gewerkt, trok ook de aandacht van farmaceutische fabrikanten. „Bij congressen zie je altijd wel farmamensen rondlopen”, zegt De Klerk. „Dan hebben ze in de literatuur gezien dat iets werkt en vervolgens kijken ze of ze er een geneesmiddel van kunnen maken.”

Het Franse Orphan Europe, tegenwoordig eigendom van Recordati, liet carbamylglutamaat op 11 mei 2000 als zíjn geneesmiddel registreren onder de merknaam Carbaglu. Met die registratie veranderde een oude, vrij verkrijgbare chemische stof in een exclusief merkgeneesmiddel.

De Europese Commissie wees Carbaglu in oktober 2000 officieel aan als ‘weesgeneesmiddel’ en verleende hiervoor in 2003 een handelsvergunning. Orphan Europe had nu gedurende tien jaar het alleenrecht voor zijn geneesmiddel in de Europese Unie.

Dat kreeg gevolgen voor apotheker Paul Lebbink. In het voorjaar van 2003 verschenen in zijn apotheek twee advocaten die optraden namens Orphan Europe. Ze zeiden dat hij onmiddellijk moest stoppen met de eigen bereiding van het geneesmiddel, want daarmee maakte hij inbreuk op het alleenrecht van hun cliënt. Voortaan moest hij de Carbaglu van de Fransen leveren aan zijn patiënt.

Karel Berkhout: Meester van de medicijnen. Hoe een apotheker strijdt tegen dure geneesmiddelen. Ambo Anthos, 272 blz. €22,99

Lebbink maakte het middel voor enkele duizenden euro’s per jaar. In 1997 kostte het 5.000 gulden (2.250 euro), en het werd elk jaar wat duurder doordat Firat bleef groeien – hoe zwaarder iemand is, hoe meer geneesmiddel nodig is. Toen Orphan Europe zich meldde, lagen de kosten op ongeveer 3.000 euro per jaar, een volgens Lebbink „redelijk bedrag” waarin zijn onkosten verwerkt waren plus een beperkte winstopslag. „Met Carbaglu kwamen de kosten op 150.000 euro per jaar voor mijn patiënt”, zegt hij. Oftewel, het middel werd op dat moment vijftig keer zo duur. „Dat voelde niet goed.”

Hij weigerde Carbaglu af te nemen bij Orphan Europe en bleef het zelf maken. „Ik gooide mijn kont tegen de krib.”

Na jaren gesteggel sleepte Orphan Europe de apotheker in 2006 voor de rechter. De advocaten van het bedrijf hamerden er onder meer op dat Lebbink bij de aankoop van de grondstof schriftelijk had erkend dat die niet was „getest op geschiktheid en veiligheid bij gebruik in voeding, medicijnen, cosmetica, landbouwtoepassingen en huishoudelijke toepassingen”. Door deze ‘onveilige’ stof toch te geven had hij zijn patiënt in feite vergiftigd.

Maar De Klerk verklaarde dat het middel veilig was en altijd op doktersrecept was verstrekt. Selma verklaarde dat haar zoon het al jaren heel goed deed op het middel uit de Transvaal Apotheek. De rechtbank in Den Haag liet in september 2007 niets heel van het betoog van Orphan Europe. Paul Lebbink mocht het middel blijven bereiden. Zo versloeg de kleine apotheker die keer de grote farmaceut.

Dit is een bewerkt hoofdstuk uit het boek Meester van de medicijnen. Hoe een apotheker strijdt tegen dure geneesmiddelen, dat deze week verschijnt.

Weesgeneesmiddelen Astronomische prijzen Medicijnen voor zeldzame ziekten, waaraan ongeveer 30 miljoen Europeanen lijden, worden ‘weesgeneesmiddelen’ genoemd. Om farmaceutische fabrikanten te stimuleren deze middelen te maken, gaf de Europese weesgeneesmiddelenwetgeving hun in 2000 allerlei voordelen. Zo mag een concurrent tien jaar lang geen middel voor dezelfde aandoening op de markt brengen. Daarop zijn er inderdaad veel meer medicijnen voor zeldzame ziekten ontwikkeld. Weesgeneesmiddelen dragen flink bij aan de uitgaven aan nieuwe, specialistische geneesmiddelen. Die stegen van 1,4 miljard euro in 2012 naar 2,3 miljard in 2018. De vraagprijs voor een middel voor taaislijmziekte (Orkambi) was 170.000 euro per patiënt per jaar. Het werd pas vergoed na onderhandelingen tussen staat en fabrikant, voor een onbekende prijs.