Hoe de wielersport worstelt met grensoverschrijdend gedrag

Het is oktober 2019 als de Amerikaanse wielrenster Sara Youmans, dan net 22, na een telefonisch kennismakingsgesprek van een half uur besluit met de Belgische ploeg Doltcini-Van Eyck Sport in onderhandeling te gaan over een contract. Dat doet ze per Facebook Messenger met de manager van het team, de Belg Marc Bracke. De Franse krant Le Monde zag het gesprek in en publiceerde er vorig jaar over. Voordat Bracke een contract wil toesturen, vraagt hij eerst of hij een foto van Youmans’ benen mag zien – vanwege „professionele redenen”, zou hij later verklaren. Om te zien hoe scherp de renster in kwestie staat. Voor Bracke is dat een normale gang van zaken.

De afbeelding die Youmans stuurt, is naar zijn smaak te bedekt. „Stuur me een foto in bikini”, schrijft Bracke. „Wees niet verlegen. Dit is het begin van een vertrouwensrelatie.”

Youmans weigert. Ze heeft genoeg gezien. Als Bracke zich online al zo gedraagt, hoe zal het er dan aan toe gaan als ze naar Europa komt, en bijvoorbeeld met hem op trainingskamp gaat? Nog die maand dient ze een klacht in wegens grensoverschrijdend gedrag bij de ethische commissie van de wielerfederatie UCI, die daarop een formele procedure start.

Het is niet voor het eerst dat er in de ploeg van Marc Bracke dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Ruim twee jaar eerder, in april 2017, wordt de dan 17-jarige Canadese Maggie Coles-Lyster door een verzorger tijdens massages meerdere keren onzedelijk betast. Hij maakt foto’s van haar en stuurt haar intieme berichtjes. Met teamgenoten durft ze er niet over te praten. Ze schaamt zich. Als ze terug is in Canada, schrijft ze Bracke dat ze zich ongemakkelijk voelde bij de verzorger in kwestie. Bracke belooft haar beterschap. Hij zal de verzorger op zijn gedrag aanspreken. Coles-Lyster zegt in Le Monde dat ze niet het gevoel had dat Bracke de ernst van de zaak begreep. Maar als er meerdere klachten volgen, ontslaat Bracke zijn verzorger, die bij een ander team onderdak vindt. Drie jaar na het voorval informeert Coles-Lyster in een e-mail die in bezit is van NRC of ze weer terug kan komen bij Doltcini-Van Eyck Sport. Klaarblijkelijk is haar vertrouwen in Bracke hersteld. Maar een nieuwe samenwerking ketst af. De ploeg is vol voor dat jaar.

Le Monde sprak meerdere (oud-)rensters van Doltcini-Van Eyck Sport die anoniem meldden met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben gehad. Maar er zijn ook rensters die het voor Bracke opnemen. Sommige van hen wonen een gedeelte van het seizoen bij hem in, op de bovenverdieping van zijn gerestaureerde boerderij. Aldaar zou hij de grenzen juist bewaken en intiem contact vermijden. Zelf zegt hij zijn coureurs altijd „met respect” te behandelen. Het feit dat hij met een van hen een relatie heeft, ze schelen 35 jaar, doet Bracke af als iets normaals. „Liefde is geen misdaad”, zegt hij tegen Le Monde.

Onderzoeksrapport

Twee weken na de publicatie in die krant, in maart 2020, volgen nieuwe beschuldigingen tegen Bracke. De Franse oud-renster Marion Sicot, geschorst vanwege epo-gebruik, zegt op de Franse televisie naar de doping te hebben gegrepen omdat ze anders niet goed genoeg was om door de ploegbaas gelijkwaardig te worden behandeld. Ook zij zou, volgens haar advocaat wel twintig keer, zijn gevraagd foto’s van zichzelf op te sturen waaruit haar gewicht kon worden afgeleid. Omdat ze zich steevast in een verhullend zwempak fotografeerde, vroeg Bracke om een foto in „string of bikini”, aldus een ingewijde die anoniem wenst te blijven. „We beschikken over screenshots waaruit blijkt dat die foto’s enkel om het gewicht gingen.” Zowel de UCI, de Franse justitie als het Franse anti-dopingbreau AFLD startten een onderzoek.

De ethische commissie van de wielerfederatie schakelt de hulp in van het Britse bedrijf Sports Resolutions en concludeert op basis van de twee aanklachten na maanden onderzoek in september 2020 dat Bracke de ethische code van de UCI heeft geschonden. „Er zijn overtredingen gemaakt”, staat er in een korte verklaring. Het onderzoeksrapport belandt op het bureau van de disciplinaire commissie van de UCI, dat formeel een straf moet uitspreken. Dat heeft het nu, zeven maanden later, nog altijd niet gedaan.

In afwachting van zijn straf staat het Marc Bracke vrij om tijdens wedstrijden in een ploegleiderswagen te stappen. De UCI heeft Bracke niet op non-actief gesteld. Waarom wil een woordvoerder niet zeggen. Formeel zou het dat wel kunnen doen. „De beslissing van de disciplinaire commissie bevindt zich in de afrondingsfase. Tot die tijd kunnen we er niet op ingaan.” De UCI zegt tijdens de volgende algemene vergadering te gaan kijken of de ethische commissie de bevoegdheid moet krijgen voorlopige schorsingen op te leggen.

Lees ook dit verhaal uit de turnsport: Het verdriet van ex-turnster Joy Goedkoop en vader Jaap: ‘Waar blijft de nazorg voor ons?’

De zaak-Bracke werd vorige week opnieuw onder de aandacht gebracht in een column op de website van het Britse wielertijdschrift Rouleur, waarin gesteld werd dat de ploegleider in afwachting van zijn straf tijdens de semi-klassieker Dwars door Vlaanderen gewoon achter het stuur van de volgwagen was gaan zitten. Achteraf bleek dat onwaar: Doltcini-Van Eyck Sport was vergeten de naam van Bracke van het wedstrijdformulier te halen. In werkelijkheid reed zijn vervanger Liesbeth De Vocht in de auto. Maar een belangrijk punt was opgeworpen: hoe was het mogelijk dat een ploegleider zich, als hij zou willen, nog gewoon in koers kon ophouden nadat vast was komen te staan dat hij meerdere vrouwen heeft geïntimideerd? Het antwoord: zo staat het nu eenmaal in de reglementen. De ethische commissie stelt een overtreding vast, de disciplinaire commissie – bestaande uit dertig overwegend mannelijke juristen – bepaalt de sanctie. En daar gaan soms maanden overheen.

‘Stennismakerij’

Bij een dopingovertreding gaat de UCI meestal wel direct over tot een voorlopige schorsing, in afwachting van de uitslag van een contra-expertise. Of de ploeg zet een betrapte renner zelf op non-actief. Maar die reflex ontbreekt bij grensoverschrijdend gedrag. Het was wedstrijdorganisator Flanders Classics die Doltcini-Van Eyck Sport vorige week vroeg om Marc Bracke weg te houden bij de Ronde van Vlaanderen.

NRC benaderde meerdere (oud-)rensters van Doltcini-Van Eyck Sport met de vraag of ze ooit iets vervelends met Bracke of een van zijn collega’s hadden meegemaakt, en of ze zich veilig voelen nu ze weten dat hem een straf boven het hoofd hangt wegens intimidatie. Alleen de Nederlandse renster Marieke de Groot voelde de behoefte te reageren: „Marc zijn ziel en zaligheid ligt bij de koers. Mijn intuïtie zegt dat ik het allemaal niet moet geloven. Ik ben blij dat hij nog altijd actief is. Deze ploeg is belangrijk voor het vrouwenwielrennen en ik hoop dat hij nog lang zal doorgaan. Dit soort stennismakerij is een grote tegenwerking voor het vrouwenwielrennen.” Ze besluit: „Mocht u het vrouwenwielrennen een warm hart toedragen, laat dit onderwerp dan rusten of schets er een positief plaatje over.”

Uit de Ethische Code van de UCI blijkt dat Marc Bracke een boete kan krijgen tot een miljoen Zwitserse franc, of een levenslange schorsing. Dat het zover zal komen valt te betwijfelen. De Belgische ploegleider Patrick Van Gansen kreeg in februari een schorsing van 22 maanden opgelegd en moest een cursus seksuele intimidatie volgen nadat tien vrouwen een klacht tegen hem hadden ingediend wegens grensoverschrijdend gedrag. Tussen het moment dat hij schuldig werd bevonden en een straf werd uitgesproken zat tien maanden. Dat Van Gansen in die periode niet actief was in het peloton, kwam doordat de hoofdsponsor van zijn team, Health Mate, zich terugtrok. Zijn schorsing ging nadien met terugwerkende kracht in: eind volgend jaar zou hij een nieuwe licentie kunnen aanvragen.

In een emotionele brief gericht aan de UCI stelt oud-renster Geneviève Jeanson, in 2007 voor tien jaar geschorst vanwege epo-gebruik, dat met de geringe straffen voor grensoverschrijdend gedrag, die volgens haar niet in verhouding staan tot die bij een dopingovertreding, geen veilige omgeving voor rensters wordt gecreëerd. Ze is bang dat, net als haar overkwam, veroordeelde coaches in herhaling zullen vallen. En dat vrouwen zich in het huidige klimaat nooit veilig genoeg zullen voelen om met hun verhalen naar buiten te komen. Jeanson pleit voor een orgaan dat onafhankelijk van de UCI misbruik- en intimidatiezaken onderzoekt en sancties oplegt. Waar rensters bovendien kunnen aankloppen voor psychische hulp. Zodat de geschiedenis zich niet herhaalt.

Marc Bracke beraadt zich in afwachting van zijn straf op eventuele vervolgstappen. Hij erkent met de foto’s die hij vroeg een fout te hebben gemaakt, maar zegt zich vooral in het verhaal van Marion Sicot niet te herkennen.