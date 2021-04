Het beschamend lage vaccinatietempo kost levens en welzijn

Beschamend. Zo kun je de Nederlandse vaccinatiestrategie en uitvoering inmiddels wel noemen. Terwijl dit land langzamer vaccineert dan alle andere westerse landen, zet demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) ook nog bij de geringste twijfel het proces stil. Daardoor moeten duizenden vaccinatieafspraken worden afgezegd, en weer opnieuw gemaakt, én haken steeds meer burgers af. Waar het animo voor het Covid-19-vaccin onder zestigplussers heel hoog was een maand geleden – 90 procent – daalt het nu. De Tweede Kamer is zó druk met andere beslommeringen dat de parlementaire druk op de minister nog lichter is dan anders.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Geneesmiddelenautoriteiten constateerden woensdag dat er een heel klein risico verbonden lijkt aan het AstraZeneca-vaccin, maar niet groot genoeg om te stoppen met vaccineren. In de wereld van farmaceuten is bekend: de ene dode die valt door een onverwachtse bijwerking van een medicijn heeft een gezicht. Mijn tante Annie is gestorven aan uw vaccin. De doden die vallen door het níet gebruiken van een bepaald medicijn of vaccin, hebben geen gezicht. Ook al zijn hun aantallen veel groter. En dus kiest het kabinet voor voorzichtigheid boven voortvarendheid. Donderdagavond adviseerde de Gezondheidsraad hetzelfde: stoppen met AstraZeneca onder de zestig.

Telkens wees het ministerie van Volksgezondheid (VWS) sinds december nieuwe subgroepen aan, op advies van de Gezondheidsraad, die als eerste moeten worden ingeënt. Dat geeft in de praktijk ongekende bureaucratie en complexiteit. Vaccineer gewoon de „hele mikmak” boven de zestig jaar, achter elkaar door met welk vaccin er ook voor handen is, zeggen steeds meer artsen en virologen. Vergeet al die nauwkeurige subgroepen, het ‘maatwerk’. Want de bureaucratie vertraagt.

Een minister van Volksgezondheid moet de gezondheid van het hele land dienen. De almaar vertraagde uitrol van vaccins kost óók levens. In de ziekenhuizen liggen momenteel weer 750 zestigers en zeventigers met Covid-19 op de intensive care en nog eens 1.600 op de verpleegafdelingen. Waren zij gevaccineerd, dan hadden ze er niet gelegen. Een deel zal sterven. Kijk naar het Verenigd Koninkrijk: daar zijn in 3,5 maanden 31 miljoen volwassenen ingeënt. Vooral ook met het AstraZeneca-vaccin. De ziekenhuisopnames kelderden. In de Nederlandse verpleeghuizen is hetzelfde gebeurd: nu vrijwel iedereen daar is ingeënt, is het aantal besmettingen en ziektegevallen ook hard gedaald. Vaccineren werkt dus.

En dan hebben we het nog niet over de duizenden andere patiënten die niet op tijd geholpen kunnen worden doordat de ziekenhuizen en huisartsen alweer maanden in beslag worden genomen door coronapatiënten.

En we hebben het al helemaal niet over de samenleving die al een jaar stil ligt. Jongeren die zich niet vrij kunnen ontwikkelen. Een avondklok die al bijna drie maanden van kracht is. Bedrijven, zoals reisketen D-Reizen, die failliet gaan. Cafés, restaurants, theaters, bioscopen, musea, discotheken – de lijst culturele voorzieningen die al een half jaar dicht zijn, is lang. Intussen wordt deze economie, net als in andere landen, financieel gestut door de overheid. Dat die prijs langzamerhand heel hoog wordt, bleek donderdag uit de halfjaarlijkse monitor van het Internationaal Monetair Fonds: overheden hebben zich wereldwijd in ongekende schulden gestoken om hun ingestorte economie op de been te houden. Die staatsschulden zullen de komende zes jaar niet verminderen. In oktober vond het IMF de nieuwe schulden nog de moeite waard.

Nederland is een land dat goed is in logistiek, maar die logistiek faalt in de ergste crisis die we hebben sinds de Tweede Wereldoorlog. Vaccins verspreiden, mensen vlot oproepen en prikken, helder communiceren – het wil maar niet lukken. De deadline van 1 juli, waarop „iedereen die wil, zijn eerste prik kan hebben gehad”, zoals De Jonge het op een persconferentie formuleerde, zal niet worden gehaald.

Het demissionaire kabinet straalt geen urgentie uit, zeiden ziekenhuisdirecteur Ernst Kuipers en voorzitter van de intensivisten Diederik Gommers vorige week in NRC. Het kabinet wacht voortdurend adviezen af van deskundigen maar handelt niet voortvarend. Het overlegt, luistert, wikt en weegt – mooie eigenschappen in rustige tijden. Maar Nederland verkeert in crisis.

VWS, het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer moeten haast maken. Wees creatief, improviseer. En luister niet alleen naar adviesraden maar ook naar ervaren mensen uit de praktijk.