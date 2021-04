GroenLinks en PvdA benadrukken: niet zonder elkaar in coalitie

GroenLinks-leider Jesse Klaver ziet geen heil in een nieuw kabinet met VVD-leider Mark Rutte. Na afloop van zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink kreeg Klaver vrijdagmiddag de vraag of Rutte het vertrouwen kan herstellen na de formatiecrisis van de afgelopen weken. „Ik zou niet weten op welke manier dat kan”, antwoordde de GroenLinks-leider, die stelde „grote bezwaren te hebben” over de wijze waarop Rutte zich tot dusver opstelt in de formatie.

Klaver beklemtoonde in zijn gesprek met de informateur ook zijn wens om niet zonder de PvdA in een coalitie plaats te nemen. Uit de gelekte formatienotities van de vorige verkenners viel juist op te maken dat de progressieve partijen elkaar „niet echt” vasthielden en dat GroenLinks er mogelijk voor openstond om ook zonder een andere linkse partij te regeren. Vrijdag veegde hij die suggestie van tafel door te zeggen dat het „linkse verbond alleen maar hechter is geworden”.

Na Klaver was PvdA-fractieleider Lilianne Ploumen aan de beurt. Zij sloot samenwerking met Rutte niet uit, maar zette daar wel forse kanttekeningen bij. Zo stelde ze dat de VVD-leider haar vertrouwen nog lang niet heeft teruggewonnen. Bovendien herhaalde ze de eis om alleen met een andere linkse partij in een coalitie te stappen. Ploumen ziet D66 niet als een linkse partij.

Tegen de informateur vertelde ze veel bezorgde mensen te hebben gesproken, die erop aandringen dat het kabinet zich toelegt op het lenigen van de coronacrisis. Daarom is het voor Ploumen belangrijk dat „de politiek weer verder kan”. De PvdA-leider wees erop dat het vertrouwen van groepen burgers in de overheid is aangetast, door bijvoorbeeld de Toeslagenaffaire. Die relatie moet de politiek zien te herstellen en de gemaakte fouten in de toekomst voorkomen, vond ze.

