Griekse misdaadverslaggever doodgeschoten in Athene

Dvae Griekse journalist Giorgos Karaivaz is vrijdag in de buurt van zijn huis doodgeschoten. Dat meldt persbureau AP op basis van Griekse media. Karaivaz werkte tientallen jaren voor Griekse kranten en televisie, met name in de misdaadjournalistiek. Hij had met de website bloko.gr een eigen misdaadblog.

Volgens de Griekse politie werd Karaivaz naast zijn auto gevonden in een buitenwijk van de hoofdstad Athene. Hij zou meerdere schotwonden hebben. Volgens STAR TV, de televisiezender waar Karaivaz voor werkte, werd hij beschoten door twee mannen op een motorfiets.

Politie heeft de straat waarin Karaivaz werd vermoord afgezet en is een onderzoek begonnen. Niet ver van de plaats delict zou de motorfiets zijn gevonden die de daders gebruikten. Er zou ook een persoon zijn gearresteerd.

Dit bericht wordt aangevuld