‘Ga je me naar zo’n tehuis brengen? Is dat wat je wil?’

Willy Engelsman (85) zit op de rand van haar bed en trekt haar pyjama uit. Jannie gaat haar douchen. „Heeft je zoon al een nieuwe douchekop gemonteerd?”, vraagt ze. Willy: „Ik denk het niet.” Jannie: „Dus ik krijg weer natte voeten?” Willy: „Ik denk het wel.” Ze gaat op de kruk zitten terwijl Jannie de kraan opendraait. „Zal ik je haar ook wassen?” Willy: „Ja hoor.” Jannie doet shampoo in Willy’s haar en zegt dat die anderhalve meter afstand houden in dit werk natuurlijk nooit lukt. Als door een wonder is er onder de cliënten van TSN Thuiszorg in Winsum – daar werkt Jannie van Dijk – geen enkele Covid-19-besmetting geweest. „Tot vrijdag. Toen belde mijn collega, ik had avonddienst. Ze zegt: potverdorie, stap ik bij iemand het huis binnen, blijkt dat de buurvrouw positief getest is. Wil je” – Jannie bukt om Willy aan te kunnen kijken – „Dove of die andere fles?”

„Maakt me niet uit, hoor”, zegt Willy. „Jij bent de baas.”

„Nee hoor, jij bent de baas.” Jannie geeft haar een washandje en laat haar zelf haar gezicht en haar buik wassen. Zij doet de benen en de voeten. „Toen hadden we dus een drukke avond”, zegt ze. „GGD bellen, wat nu? Gelukkig was mevrouw al ingeënt. En wij zijn allemaal net één keer ingeënt, dus hoe besmettelijk ben je dan?” Willy krijgt water in haar ogen. „Oe”, zegt Jannie. „Leef je nog?” Willy: „Een beetje.” Jannie: „We waren een beetje in slaap gesust. We werden wat gemakkelijk met de extra beschermende schorten en mondkapjes. Maar dat kan dus niet. O, sorry, ik had eerst je rug moeten doen. Verkeerde volgorde.”

„Geeft niks”, zegt Willy.

Ze gaat weer op de rand van haar bed zitten en droogt zich af. „Denk om de kipfiletjes”, zegt Jannie. Ze wijst naar de achterkant van de bovenarmen. „Heb je de buikplooi ook goed gedaan? Doe nog maar een keertje.” Maar Willy vindt het mooi geweest. Ze doet haar ondergoed aan en slikt de pillen die Jannie haar geeft. Ze vertelt dat haar man vroeger zeeman was. Hij is al meer dan twintig jaar dood. Zelf was ze tot haar huwelijk hoedenmodiste in Groningen. „De winkel was in de Herestraat en heette het Hoedenpaleis.” Ze steekt een voor een haar benen naar voren en Jannie trekt er de steunkousen omheen. „Ik had ze gisteravond net zo goed aan kunnen laten”, zegt ze. Willy: „Haha. Mooi niet.”

Tien over acht is het nu en Jannie zegt in de auto dat ze bij het werken nooit op de klok kijkt. „Als ik op tijd begin, ben ik op tijd klaar.” Dertig uur per week werkt ze, en op woensdag past ze op vier van haar zes kleinkinderen, een baby en drie peuters. Haar man is buschauffeur. „Joehoe, daar ben ik”, roept ze terwijl ze het volgende huisje in het ouden-van-dagenhofje binnenloopt. Hier woont Tjitske Medema (88), ze staat al klaar bij de voordeur. Haar haar zit onder een netje. Ze werkte vroeger in de huishouding. Haar man zat in het vlas, totdat de Russen hem met hun dumpprijzen kapot concurreerden. „Toen ging hij bij de politie. O, dat werk heeft hij met zoveel liefde gedaan.” Jannie helpt haar met aankleden en met de steunkousen. Douchen gebeurt morgen weer. „Volgens mij heb je de pyjama al uit gehad”, zegt ze. „Gisteravond heb ik alle knoopjes dichtgedaan en nu zijn ze open.”

„De zuster voor het prikken is al geweest”, zegt Tjitske. „Ze vond dat ik van die mooie aderen had. Ze kon er heel goed bloed uithalen.” Ze wrijft over de binnenkant van haar elleboog. „Daar ben ik zo trots op.” Ze heeft een goed leven gehad, zegt ze, terwijl ze voorzichtig haar truitje over het haarnetje heen trekt. Alleen ziet ze een van haar kinderen niet meer, een dochter. De kinderen van die dochter ziet ze dus ook niet. Het is haar grootste verdriet. Jannie staat met haar armen over elkaar naar haar te luisteren. Na een poosje zegt ze: „Je pillen liggen klaar in de keuken.” Tjitske: „Fijn, dankjewel.” Jannie: „Tot donderdag.” Tjitske: „O, ga je al weg?”

Gé Bakker (82), een paar straten verderop, heeft geen kinderen en geen man, nooit gehad ook. Ze is erg klein van stuk en haar rug is niet wat je recht noemt. Een paar weken geleden heeft ze een delier gehad, haar pillen waren een rommeltje. Nu helpt TSN Thuiszorg haar daarmee. „Wat is het netjes bij je”, zegt Jannie. „Nergens dozen en papier.” Gé: „Alles opgeruimd. Ik voel me weer goed.” Jannie: „Dus als je je goed voelt, is het netjes in huis?” Gé: „Ja, en dan heb ik ook weer allerlei plannen.” Jannie: „Noem er eens een paar.” Gé: „Schilderen. Boeken lezen.” Jannie: „Nou, dat kan toch?” Gé: „Ja, maar ik doe het niet.” Jannie: „Ga je weer zwemmen dan? Ik zag je altijd in het zwembad, weet je nog?”

Ja, dat weet Gé Bakker nog. Maar ze praat liever over vroeger, toen ze nog met haar ouders in ‘t Wildeveld woonde, de laatste boerderij aan de ruilverkavelingsweg. Ze liep naar school in Schouwerzijl, later fietste ze naar Winsum. Ze werkte in Groningen in de bejaardenzorg. „We zijn collega’s”, zegt Jannie. Gé: „Wat doe jij dan?” Jannie: „Haha, Jannie doet maar wat.” Dan zegt ze dat ze weer moet gaan. Gé Bakker wijst naar het dienblaadje op de keukentafel, waar vinken en mezen op staan afgebeeld. Bij het eten zit ze er altijd naar te kijken. En dan naar buiten, naar de tuin, of ze die vinken en mezen daar ook ziet.

In de auto zegt Jannie dat ze het natuurlijk weleens lastig vindt, al die mensen alleen in die huisjes. En dat je ze steeds moet achterlaten. „Vooral in het begin van corona was het erg. Opeens hadden ze niets meer. Niemand kwam meer, behalve wij.” Er zijn kinderen, zegt ze, die zo bang zijn om hun ouders te besmetten dat ze al een jaar niet bij ze zijn geweest. Zelf zag Jannie haar kinderen twee maanden niet. Ze heeft er vier, allemaal in de dertig. „Maar na de eerste golf was het toch wel heel handig als oma weer op de kleinkinderen ging passen.” Dus is alles weer bij het oude, behalve dat ze haar kinderen niet knuffelt. „En de kleinkinderen knuffel ik dubbel, haha. Joehoe! Goedemorgen!”

Ze loopt naar binnen bij Piet van Dijk (84), die de ziekte van Kahler heeft en zo moe is dat hij nauwelijks meer naar zijn stoel in de keuken kan lopen. Daar ontbloot hij zijn benen, ze zitten vol wonden. Op zijn buik heeft hij blauwe plekken van de fraxiparine-injecties. „Hoe is-ie vandaag?”, vraagt Jannie. Piet: „Beter dan gisteren.” Jannie: „Hm, hm. Je hebt het zwaar, hè. Ik zie het aan je. Waar zijn je tanden?” Piet: „Die heb ik in.” Hij trekt zijn bovenlip een beetje op. „Sorry”, zegt Jannie. „Ik dacht even dat ze nog in het bakje lagen.”

Ze trekt hem zijn steunkousen aan en zegt dat ze wel een beetje vies zijn. Piet belooft dat hij ze zal wassen, morgen misschien, of anders overmorgen. Vandaag wil hij een tochtje gaan maken met zijn scootmobiel, door het dorp, langs de sportvelden. Het liefst zou hij naar Onderdendam rijden, waar hij geboren is. Zijn vader werkte er voor een boer. Zelf werkte hij zijn leven lang voor de baas van een drukkerij.