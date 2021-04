Exit AstraZeneca zorgt voor ‘erg veel verwarring’

Een uitgebreid prikschema was er gemaakt, met tientallen nauw gedefinieerde doelgroepen. Nu er nog maar beperkt geprikt wordt met AstraZeneca – alleen zestigplussers krijgen het vaccin nog – moet demissionair Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) deels een nieuwe indeling maken. Hoe vallen de puzzelstukjes van het schema opnieuw in elkaar?

Het wegvallen van AstraZeneca is in elk geval op korte termijn een flinke tegenvaller: je kunt met dit vaccin veel eerste prikken zetten zonder dat er snel een tweede toegediend hoeft te worden. Er mag twaalf weken tussen zitten, veel meer dan de zes weken bij Pfizer. Een eerste dosis beschermt na twee weken al in hoge mate, bleek uit onderzoek. Tot nog toe werd het AstraZeneca-vaccin alleen gebruikt onder de 65, omdat aanvankelijk niet duidelijk was hoe goed het werkte bij ouderen. Uit nieuwe studies blijkt dat het vaccin ook bij 65-plussers goed werkt – het kabinet kan er dus voor kiezen om ook die groep met AstraZeneca te gaan inenten.

Het is de enige manier om de voorraad van het vaccin weg te werken - de komende drie maanden worden vier miljoen doses geleverd.

Wie krijgt Janssen?

Er moet ook een oplossing worden gevonden voor groepen die nu niet meer met AstraZeneca worden gevaccineerd. Zo kregen medische risicogroepen onder de 60 AstraZeneca bij huisartsen. Het gaat om mensen met het syndroom van Down, morbide obesitas of neurologische aandoeningen. „Er is erg veel verwarring”, zegt woordvoerder Monique Roedoe van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV). Het gaat om een relatief kleine groep maar dat maakt het leed niet minder, zegt Roedoe. „Het is een hele kwetsbare groep, er is dringend perspectief nodig. Kunnen zij snel Janssen krijgen?” Dat vaccin wordt vanaf deze maand geleverd.

Ook moesten 7.500 afspraken voor medewerkers van onder meer de thuiszorg en gehandicaptenzorg worden afgezegd. „We bespreken wanneer medewerkers weer met cliënten mogen knuffelen”, zegt voorzitter van Gehandicaptenzorg Nederland Boris van der Ham. „Dat gaat nu een paar weken langer duren.”

De ziekenhuizen kregen vorige week – net voordat de tweede prikstop met AstraZeneca inging – een kleine 40.000 Astra-vaccins geleverd voor medewerkers die Covid-19-zorg leveren. Een klein deel van deze vaccins was al gezet, de bulk nog niet. En nu mogen alleen nog ziekenhuismedewerkers van boven de 60 ermee geprikt worden. „Dat komt ongelooflijk slecht uit”, zegt Mariël Croon, woordvoerder van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Ze schat dat zo’n 35.000 vaccinaties niet kunnen doorgaan, juist nu het aantal patiënten op de IC toeneemt.

Doelstelling van 1 juli

En dan is er nog de doelstelling van het ministerie van Volksgezondheid, om 1 juli elke volwassene die dat wil een eerste prik te hebben gegeven en het grootste deel ook volledig te hebben beschermd. Er zouden, ook met de huidige beperking van AstraZeneca, misschien nét genoeg vaccins kunnen zijn. Pfizer levert tot en met juni 7,8 miljoen doses, Moderna zegde 1,4 miljoen vaccins toe. Daarmee kunnen 4,6 miljoen mensen volledig gevaccineerd worden. Janssen levert naar verwachting drie miljoen doses. In totaal zou ongeveer 80 procent van de 18- tot 60-jarigen ingeënt kunnen worden.

Of dat echt gaat lukken, is ook afhankelijk van wat er nu gebeurt met AstraZeneca: hoe meer zestigplussers er worden ingeënt met dat vaccin, hoe meer andere vaccins er over blijven voor jongere groepen. Anders zouden er kort daarna voldoende vaccins moeten zijn: Moderna en Janssen voeren hun leveringen na juni fors op.

