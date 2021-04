Drijvende slijmbal vol inktviseitjes

Blekksprut geléballer heten ze in het Noors, inktspuitgeleiballen. Gigantische, ronde drilpuddingen, een meter in doorsnede. Sinds 1985 zijn er in de Atlantische Oceaan, voor de Noorse kust, negentig van die ballen van trillend slijm waargenomen.

Dat ze door een blekksprut, een inktvis, gemaakt werden, was aannemelijk – van diverse inktvissoorten is bekend dat ze hun eitjes verspreiden in grote, drijvende eierzakken. Ook hierin zitten duizenden eitjes.

Om het mysterie te ontrafelen, werd een citizen science-project opgezet: duikers die zo’n bol tegenkwamen, werd gevraagd om hun observaties door te geven. In 2019 namen twee duikers in een flesje wat gelei mee, inclusief eitjes. Nu blijkt uit dna-onderzoek dat de bollen worden geproduceerd door de slanke pijlinktvis (Illex coindetii). Ruim de helft van de geleiballen heeft een donkere streep door het midden. „Mogelijk is die bedoeld om een grote roofvis na te bootsen”, schrijven de onderzoekers, „om zo roofdieren op afstand te houden.”