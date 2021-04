Demissionaire kabinet investeert Groeifonds-miljarden in ov-projecten Randstad

Het demissionaire kabinet trekt miljarden uit voor infrastructurele en duurzame projecten die de economische groei moeten aanjagen. Zo wordt er 1,5 miljard euro vrijgemaakt voor het verlengen van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en 1 miljard euro in het verbeteren en uitbreiden van het spoortraject tussen Schiedam en Delft. Beide bedragen beslaan ongeveer de helft van de investeringssom. De miljarden zijn afkomstig uit het zogeheten Nationaal Groeifonds, dat het kabinet kan aanwenden om te investeren in plannen die economische groei aanjagen.

In totaal hebben de ministers Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Bas van ’t Wout (Economische Zaken, VVD) 4,1 miljard euro toegekend aan tien projecten waarvan ze verwachten dat ze zullen bijdragen aan een „toekomstbestendige” economie. De twee investeringen in het openbaar vervoer rondom de Randstad moet nog een definitieve goedkeuring krijgen, daarvoor moeten de indieners de plannen eerst extra onderbouwen. Het stimuleren van „hogere productiviteit” of „creëren van nieuwe bedrijvigheid” zijn criteria waaraan de projecten moeten voldoen.

Verder zeggen Hoekstra en Van ’t Wout het geld uit het Groeifonds te willen benutten voor projecten voor groene waterstof, innovaties in het onderwijs en de gezondheidszorg. Volgens Hoekstra zullen de investeringen „de toekomstige welvaart verhogen” en „maximaal bijdragen aan het verdienvermogen van de Nederlandse economie”. Van ’t Wout stelt dat een hogere economische groei in de toekomst nodig is om publieke voorzieningen als zorg en pensioenen te kunnen blijven betalen. De komende vijf jaar is er 20 miljard euro beschikbaar voor dergelijke projecten.

Lees ook: Grote steden kijken begerig naar de Groeifondsmiljarden. Wie krijgt geld voor zijn ov-plannen?