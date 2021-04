De formatie: een goed moment om te demonstreren

Vrijdag stond actiegroep Extinction Rebellion te demonstreren in Den Haag, eerder deze week waren het jonge boeren, studenten en bestuurders uit het wetenschappelijk onderwijs. Actievoerders grijpen de formatieperiode graag aan om hun zaak onder de aandacht van politici te brengen.

Extinction Rebellion eiste vrijdag een CO₂-neutraal Nederland in 2025. „We hebben het protest specifiek rondom de kabinetsformatie georganiseerd met het idee ‘geen gelul, nu naar netto nul’”, aldus woordvoerder Pippi van Ommen. Een groepje activisten was gekleed als politici rondom een voetbal, die ze steeds doelbewust naast een letterlijk ‘klimaatdoel’ trappen. ’s Middags werden de demonstranten weggesleept door de politie, omdat de burgermeester van Den Haag de betoging had verboden.

Dinsdag liepen studenten en onderwijsbestuurders de Hofvijver in om te laten zien dat het water ze „tot aan de lippen” staat. De actievoerders vroegen structureel 1,1 miljard euro meer voor het wetenschappelijk onderwijs. Volgens Femke van Zijst, woordvoerder van de Vereniging van Universiteiten, was de ludieke actie succesvol. „We zijn een flinke plons dichter bij ons doel gekomen”, zegt ze. Met Kamerleden is afgesproken om later uitgebreider te gaan praten.

Lees ook: De ‘oude’ Tweede Kamer, een controleur die zelden bijstuurde

Stukgelopen formatie

Diezelfde dag was er verderop nog een kleine bijeenkomst. Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), een vereniging voor jonge boeren, presenteerde een serie toekomstwensen van melkveehouders aan Kamerleden die over landbouw gaan. Volgens NAJK-bestuurslid Marije Klever is het belangrijk om te „laten zien dat we willen meedenken”.

Op vrijdagmiddag werd het Binnenhof afgesloten vanwege de demonstratie van Extinction Rebellion. Belemmeren ze de formatie zo niet? Een actievoerder zegt zich desgevraagd geen zorgen te maken. „Ze hebben ons niet nodig om de formatie stuk te laten lopen.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: CDA en D66 willen vooral herstel van vertrouwen